Nyheten sprakk i mars i år: Dagens generasjon Ford Mondeo blir den siste. I 2022 takker den for seg, og blir ikke erstattet.

Dermed er det slutt for en bil som i en årrekke har vært en av Norges mest solgte og som har hatt svært høy profil her til lands.

Mondeo har vært familiebil for svært mange nordmenn. En tvers gjennom fornuftig og praktisk bil – som også har gitt en god dose kjøreglede.

Neste år stopper altså produksjonen, men i Norge er det i praksis slutt allerede.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør hos den norske importøren. Hun bekrefter at siste levering av biler til det norske markedet er gjennomført og at det ikke vil komme flere biler til landet:

Dette er stasjonsvognutgaven av siste generasjon Mondeo. Den solgte brukbart i i starten, men de siste årene har det bremset kraftig opp.

Solgt 78.500 biler i Norge

– Det er også svært få nye Mondeoer igjen hos forhandlerne våre. Så de kundene som ønsker seg en slik bil, må være raske, sier Sønsteby.

Mondeo ble lansert i 1993 og var den første av Fords biler som ble kalt en «global modell» . Siden den ble lansert i Europa – som erstatter for Ford Sierra, har det blitt solgt rundt fem millioner Mondeo.

– I Norge har Mondeo tronet på salgstoppen i mange år. Modellen som kom i 2007 er kanskje den som vakte aller størst oppsikt og begeistring grunnet en helt ny designretning med navnet Kinetic Design og kjøreegenskaper i særklasse. Totalt er det solgt rundt 78.500 eksemplarer av Mondeo i Norge, forteller Sønsteby.

Denne generasjonen Mondeo kom i 2007 og løftet den gangen nivået i hele klassen.

Salget har falt i flere år

– Føles det vemodig at den forsvinner?

– Mondeo har vært en fantastisk suksess for oss i Norge i nesten 30 år. Samtidig er det slik at kundene, både i Norge og i Europa, i økende grad ønsker seg SUV-er og crossovere. I fjor utgjorde disse nesten 39 prosent av Fords personbilsalg. Det var en økning på hele 8 prosent fra året før. Det må vi ta hensyn til når vi prioriterer i den storstilte elektrifiseringssatsingen vi nå er midt i. Verden, og våre produktportefølje, må være i konstant utvikling. Bare slik kan vi sørge for å være bærekraftige. ha modellene som kundene vil ha og som dekker deres behov, også i årene fremover, sier Sønsteby.

Det hører med til saken at Mondeo-salget har vært fallende over hele Europa de siste årene. I 2019 solgte Ford 40.523 eksemplarer av bilen, i 2020 var antallet 21.284. I Norge har salgstallene de siste årene sunket fra i overkant av 2.500 biler i 2015, til bare 96 biler i 2020. Så langt i år er antallet 19.

Første generasjon Mondeo kom i 1993, den gangen tok den over for Sierra i Fords modellprogram.

Nesten 700 biler på bruktmarkedet

Her følger Mondeo en trend vi har sett for alle merker i Norge. Tidligere storselgende stasjonsvogner som Passat, Avensis og Mondeo har tapt mye salg. Først til SUV-er, senere til elektrifiserte biler.

Hos Ford er det nå helelektriske Mustang Mach-E som er bestselgeren her hjemme. Den har truffet markedet perfekt og gitt Ford salgstall de ikke har vært i nærheten av på mange år.

På bruktmarkedet kommer Mondeo til å leve videre i mange år. Her er det også mange biler tilgjengelig, i skrivende stund nesten 700. Prisene varierer fra vrakpant til rundt 400.000 kroner for velutstyrte biler som ikke har gått langt.

