Det var Hamse Hashi Adan (20) som ble drept på Mortensrud

I samråd med avdødes familie og deres bistandsadvokater går politiet mandag ut med navn og bilde på mannen som ble skutt og drept på Mortensrud torsdag 7. oktober.

Mannen som ble drept var Hamse Hashi Adan (20).

– Politiet etterforsker saken for fullt med store ressurser. Foreløpig er ingen siktet og pågrepet for handlingen, opplyser politiet.

Familien har tidligere gitt uttrykk for at de tror sønnen var et tilfeldig offer.

– De er sønderknust over dette. De har mistet sin 20 år gamle sønn uten at de skjønner at han har gjort noe som skulle tilsi at han kunne bli drept, sier John Christian Elden, som sammen med sin kollega Farid Bouras bistår familien til den avdøde 20-åringen.

Ifølge vitner ble det løsnet flere skudd. Minst ett av disse traff Adan, som ble fraktet til Ullevål sykehus med svært kritiske skader. Fredag morgen ble han erklært død.

– Det for tidlig å si årsaken til at nettopp han ble skutt. Vi kan ikke si at det var målrettede skudd mot ham, fordi det var flere andre personer til stede, sa politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til TV 2 lørdag ettermiddag.