Arbeidsgiver ilagt million-bot etter dødsfall

Østebø AS er ilagt bot på 1 million kroner etter at en 47 år gammel mann mistet livet under rengjøring av en bensintank utenfor Bodø i 2019.

Politiadvokat bekrefter at det er brudd på arbeidsmiljøloven som er grunnlaget for at arbeidsgiver er tildelt et forelegg på 1 million kroner.

Boten kommer to år etter at en 47 år gammel mann døde av skadene han pådro seg under en gasseksplosjon på Esso Tverlandet i Bodø.

– Det var en innskjerping av regelverk knyttet til rengjøring av bensintanker, hvor innskjerpingen ikke er oppfanget i tilstrekkelig grad av arbeidsgiver, sier politiadvokat Cecilie Øiesvold.

Hun legger til at i det tidligere regelverket var det et unntak hvor en kunne entre tanken selv om der var restgass, men påpeker at kravene til arbeid i gassfylte tanker ble skjerpet allerede i 2013.

Politiet melder at saken har vært etterforsket grundig, men politiadvokaten avkrefter at de har klart å avdekke årsaken til gasseksplosjonen.

Arbeidsgiver tar boten

Arbeidsgiveren aksepterte boten allerede april i år.

– Boten er på linje med lignende saker tidligere, sier administrerende direktør Anders Mjaaland.

Og legger til:

– Vi hadde en umiddelbar innskjerping av arbeidsrutiner etter hendelsen.

Videre understreker han at dette er en tragisk hendelse for de pårørende som mistet en av sine næreste, samtidig som at hendelsen har satt dype spor i bedriften.

Sak mot oppdragsgiver henlagt

I tillegg til arbeidsgiver var oppdragsgiver under etterforskning, og var opprinnelig gitt forelegg på 300. 000 kroner.

Likevel viser resultatet av den nye vurderingen at forelegget frafalt og saken henlagt, skriver politiet i sin pressemelding.

– Det har vært en krevende etterforskning fordi saken har vært knyttet til et komplisert regelverk, men er etter en ny totalvurdering har politiet kommet frem til å henlegge saken mot oppdragsgiveren, sier politiadvokaten.

Hun legger ved at det er veldig strenge beviskrav i strafferetten.

Henleggelsen av oppdragsgiver ble påklaget av avdødes pårørende og Arbeidstilsynet, men denne ble opprettholdt av Riksadvokaten.