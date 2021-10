Lundby: – Så på uttalelsene til Iversen som komiske

Maren Lundby har snakket med Emil Iversen etter at langrennsløperen kalte skihopperen for «uprofesjonell». Samtidig varsler Lundby at hun satser frem mot OL i 2026.

Maren Lundby har opplevd massiv støtte etter at hun fortalte at hun står over OL. Skihopperen ha vært åpen om at valget om å droppe de olympiske lekene henger sammen med de beintøffe vektkravene i hoppsporten.

Da Maren Lundby gjestet God Morgen Norge på TV 2 mandag morgen gjorde hun det klart at hun ikke har noen planer om å gi seg med skihoppingen. Hun satser frem mot OL i 2026, som arrangeres i Cortina d'Ampezzo.

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg satser mot OL i 2026, slår hun fast på spørsmål om hun har planer om å gi seg som skihopper.

– Og da satser du på å stå på podiet?

– Det e planen ja, sier hun bestemt.

Det var imidlertid ikke alle som støttet Lundbys valg om å delta i underholdsningsprogrammet «Skal vi danse» i høst. Langrennsprofilen Emil Iversen kalte Maren Lundbys deltakelse i det populære TV-programmet for uprofesjonell overfor NRK.

Det har Iversen senere beklaget. Selv tok Lundby uttalelsene fra den profilerte langrennsløperen med knusende ro.

– Ja, jeg lo litt av de uttalelsene selv, og syntes det var litt komisk når jeg så den kommentareren der. Du vet jo selv hva som skal til for å bli best i verden. Så kom det en fra et annet mijø og kalte det uprofesjonelt og de tingene der. Men jeg har snakket med ham, og han har beklaget seg. Jeg oppfattet det selv som han fleipet litt med det da han først sa det. Jeg har snakket med ham, og alt er bra mellom oss, forsikrer hun.

27-åringen angrer ikke på at hun gikk ut med årsaken til at hun dropper OL neste år.

– Det føltes godt å forklare hvorfor kroppen ikke responderte, og kalle en spade for en spade og være åpen av ting som de er, sier Lundby.

– Vet du hva det kommer av?

– Vel. Jeg blir eldre og ting forandres. Jeg var uansett for langt unna å være der jeg ønsker for å være på topp i OL. Jeg kunne jo vært med, men vil presisere at det var mitt valg. Forventningene mine er store, og skal jeg delta har jeg lyst til å vinne. Jeg deltar ikke i et hopprenn for å bli nummer 15, mener Lundby.

Den regjerende OL-mesteren avviser at det er et vektpress i hoppsporten.

– Nei, det er en del av hoppsporten som ikke ble et tema for meg før jeg ble voksen. At jeg har levd under et sånt press siden jeg var liten, det stemmer ikke. De siste årene har vekt vært det siste lille som skal til for å bli veldig god. Men mye annet må også være på plass, det er viktig å formidle til de yngre. Vekt er på en måte en del av det, men ikke noe man skal begynne å fokusere for tidlig, sier Lundby.