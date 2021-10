Bekreftet: Børge Lund gir seg på landslaget

Norges Håndballforbund bekrefter at Børge Lund gir seg assistenttrener og avviser samtidig at det har noe med Kolstad-saken å gjøre.

Landslagssjef Christian Berge sin dobbeltrolle i storsatsingen til Kolstad blir stemplet som et grovt tillitsbrudd av eliteklubbene i håndball for menn.

Men klubbene er ikke enige om tillitsbruddet har skapt en uopprettelig skade. Etter det TV 2 forstår vil klubbene ha nye runder med håndballforbundet om dette.

Etter det TV 2 vet skal Børge Lund ønske å gi seg som assistenten til Berge. Lund har jobbet med landslaget siden 2016. Det siste drøye året i en begrenset stilling ved siden av trenerjobben i Elverum.

Nå bekrefter Norges Håndballforbund til TV 2 at Børge Lund gir seg som assistenttrener på landslaget, men benekter at det har noe med Kolstad-saken å gjøre.

– Det Børge er veldig tydelig på er at ikke har noe som helst med rolleblandingen å gjøre. Dette handler om totalbelastning, sier Langerud og fortsetter:

– Timingen gjør selvsagt at det kan bli koblet til den saken, men det er det er det altså ikke. Jeg har hatt en god dialog med Børge og han kan sikkert bekrefte selv også at dette handler om totalbelastning. Det har vært misnøye med at han har hatt en rolle som klubbtrener kombinert med jobben på landslaget.

– Har det noe med beslutningen å gjøre?

– Vi vet det har vært misnøye med dobbeltrollen som trener for et klubblag og assistent på landslaget, men vi ønsket Børge med videre og hadde ønsket at han skulle fortsatte.

KLAR: Jonas Wille har inngått landslagstrenerkontrakt med Norges Håndballforbund gjeldende ut januar 2022. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB.

TV 2 skrev tidligere mandag at Jonas Wille var tenkt som ny assistenttrener. I en pressemelding bekrefter håndballforbundet nå at den tidligere Halden-treneren overtar assistentrollen. Han er nå i svenske IFK Kristianstad og har de siste sesongene trent flere klubber i Danmark og Sverige. Han har også jobbet tett med landslagssjefen når Berge har hatt behov for å være nær klubbhverdagen.

TV 2 har ikke lykkes å komme i kontakt med Børge Lund og Jonas Wille.

Det har Berge savnet i hele sin periode som landslagssjef. Det er blant annet derfor han har ønsket å trene både landslaget og Kolstad.

Men det siste har altså ført til tillitsbrudd med klubbene.

Det var serieforening, Norsk Topphåndball, som for tre uker siden tok kontakt med håndballforbundet fordi de mente at Berge var i en uakseptabel dobbeltrolle. Helgen for en drøy uke siden behandlet styret i forbundet saken, og presidenten bekreftet at Berges dobbeltrolle måtte korrigeres.

– Berge har vært aktiv i noen sammenhenger i prosjekt Kolstad opp mot spillere, sa Kåre Geir Lio etter styrebehandlingen.

Generalsekretær Erik Langerud mente at påstandene om dobbeltrollen var høyere enn realitetene, men la til:

– Christian er helt enig i at han har beveget seg utenfor det han burde gjort innenfor regelverket, og har ingen problemer med å se det. Det beklager han.

Styret slo fast at Christian Berge ikke kunne trene både landslaget og Kolstad slik Berge selv ønsker. Flere av klubbene har ikke slått seg til ro med det de mener er kun en "smekk på fingeren" fra forbundsstyret.

Torsdag i forrige uke hadde klubbene en samling der de igjen drøftet Kolstad-prosjektet og landslagssjefens rolle.

Etter det TV 2 får opplyst mener klubbene at Christian Berge har begått et grovt tillitsbrudd ved sin dobbeltrolle.

Noen av toppklubbene mener at tillitsforholdet er uopprettelig, men flertallet mener at den manglende tilliten kan gjenopprettes hvis forbundet og Berge har en dialog og gjennomfører tiltak.

Det er dette Norsk Topphåndball nå skal legge fram for forbundet.