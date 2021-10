Rekordsalg i år gjør at 90.000 nye elbiler skal ut på norske vinterveier for første gang. Det gjør at mange nybakte eiere kan få seg en overraskelse.

Rekkevidde på sommer og vinter er nemlig to forskjellige ting. Den såkalte WLTP-rekkevidden som oppgis i bilenes salgsmateriell er en laboratorietest. Den tilsvarer i de fleste tilfeller rekkevidde på en god og tørr, norsk sommerdag.

NAF mener at bilbransjen bør være tydeligere på hva kunden kan forvente av bilen under norske vinterforhold, selv om de ikke har offisielle tall for dette.

– Det finnes ingen eksakte tall på rekkeviddetapet i kalde temperaturer. Inntil videre bør kunder som kjøper elbil få tydelig beskjed om rekkeviddetapet de må regne med under norske vinterforhold, og om lag hvor mange kilometer som må trekkes fra på vinterturen, sier Thor Egil Braadland som er ansvarlig for myndighetskontakt i NAF.

Må ha offisiell standard

NAF har vintertestet de aller fleste elbilene. De viser at elbilene taper mellom 4 og 30 prosent rekkevidde, selv med bare noen få minusgrader.

– Våre tester viser at det du trodde var 400 kilometer rekkevidde kan ende opp med å bli 300 kilometer eller enda mindre, sier Braadland.

– Fram til det foreligger en offisiell standard for å måle rekkevidde i kalde temperaturer må forhandlerne forberede kundene på hva slags rekkevidde de kan forvente om vinteren. De må gjerne vise til resultatene fra NAF sin rekkeviddetest av bilen om vinteren som en illustrasjon på hva de kan forvente, fortsetter han.

Fem punkter

NAF etterlyser også en bransjestandard for hvordan rekkevidde og ladehastighet oppgis til de som kjøper elbil. Det vil gjøre det enklere å sammenligne elbiler, og kundene vil være mer forberedt på hverdagen som elbilist.

I tillegg til bedre informasjon om vinterrekkevidden trekker NAF frem fem andre punkter hvor informasjonen bør bli tydeligere:

Rekkevidden bør alltid oppgis som kombinert kjøring (ikke bykjøring).

Det bør informeres om hvordan rekkevidden varierer med utstyr, spesielt ulike typer dekk.

Batteristørrelse bør oppgis som netto batterikapasitet (brutto minus sikkerhetsmarginer).

Ladefarten bør alltid oppgis fra 10 til 80 prosent.

Det bør informeres om ladekurven (hvor raskt bilen lader avhengig av hvor mye strøm det er på batteriet og hvor varmt batteriet er).

Flere faktorer gjør at elbilene går betydelig kortere på vinteren enn de gjør på sommerstid.

Bør planlegge

– Om ikke bransjen selv samles om å gi ut bedre informasjon om elbiler, mener NAF at myndighetene må pålegge dem å gi ut informasjonen til forbrukerne. Men først og fremst håper vi at bransjen blir med på dette frivillig, sier Braadland, i en pressemelding.

For de som allerede har kjøpt elbil er det viktigste man kan gjøre å planlegge for at du kommer betydelig kortere om vinteren:

- NAFs vintertester av elbiler ligger åpent på våre hjemmesider, og de viser at tapet varierer mye mellom ulike modeller, men at en grei tommelfingerregel er å regne inn 25 prosent kortere rekkevidde om vinteren. Derfra må man følge med selv, for å få en følelse med hva som skjer med batteriet på ulike temperaturer om vinteren, sier han.

Rekordhøyt salg Fra mars til september i år er det solgt 76.357 elbiler, inkludert bruktimport. Om man inkluderer forventet salg for høstmånedene oktober og november vil det i desember 2021 være solgt mellom 90.000 og 100.000 elbiler som ennå ikke er kjørt på norske vinterveier. Stortinget har et mål om at alle nye biler som selges skal være nullutslipp, i praksis elbiler, innen 2025. I september i år var denne andelen på 78 prosent. Om man holder leasing og næringskunder utenom, som vanligvis utgjør rundt halvparten av nybilsalget, var 91 prosent av nybilsalget til privatkundene elbil i september.

