USA og Taliban har holdt møte

Amerikanske tjenestepersoner og høytstående Taliban-representanter har holdt møte i Qatar for å diskutere sikkerhet og menneskerettigheter i Afghanistan.

Det opplyste det amerikanske utenriksdepartementet søndag.

Den amerikanske delegasjonen dro til Doha for å delta i møtene lørdag og søndag. Hensikten var å fokusere på bekymringer knyttet til sikkerhet og terrorisme, og trygg utreise for amerikanske statsborgere, andre utenlandske borgere og afghanere som har jobbet for USA, ifølge departementets talsmann Ned Price.

Partene diskuterte også «menneskerettigheter, blant annet meningsfull deltakelse av kvinner og jenter i alle deler av det afghanske samfunnet», sier han.

Samtalene var oppriktige og profesjonelle, ifølge uttalelsen fra Washington. Den amerikanske delegasjonen gjentok samtidig overfor Taliban at Taliban skal dømmes ut fra handlinger, ikke ord.

Taliban ønsker å oppnå internasjonal anerkjennelse, samt hjelp for å unngå humanitær katastrofe etter at Taliban tok makten i Afghanistan i august i kjølvannet av USAs styrkeuttrekking.

USA og Storbritannia advarer sine statsborgere mot å oppholde seg på hoteller i Afghanistans hovedstad Kabul.

Spesielt bør de holde seg unna det kjente Serena-hotellet, oppfordrer de.

– Amerikanske borgere som er på eller nær Serena-hotellet, bør forlate stedet umiddelbart, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Washington.

Departementet viser til sikkerhetstrusler i området uten å spesifisere ytterligere.