Over 1.000 migranter fra Frankrike til Storbritannia

På kun to døgn har Storbritannia plukket opp 1.115 migranter som forsøkte å ta seg over Den engelske kanal fra Frankrike.

Fredag ble 624 personer plukket opp i 23 ulike oppdrag. Lørdag ble 491 mennesker plukket opp, fordelt på 17 oppdrag, opplyser det britiske innenriksdepartementet.

Samtidig har franske myndigheter i løpet av samme todøgnsperiode hindret 414 migranter fra å nå Storbritannia.

Søndag opplyste Frankrike at landet har plukket opp ytterligere 342 migranter som forsøkte å ta seg over til England.

Et økende antall krysningsforsøk fra migranter i små båter har bidratt til økt spenningsnivå mellom de to landene etter at Storbritannia forlot EU.