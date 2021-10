Norges nye stjerneskudd: – Folk er veldig sjokkerte

Se Norge-Montenegro på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.00.

Historien om Norges nye lynback er historien om en gutt som på grunn av tilfeldigheter har blitt kastet til ulvene gang på gang.

At han gang på gang løser utfordringene med glans, er derimot ingen tilfeldighet.

Da han kom til Molde i fjor, var planen at han skulle være et andrevalg på backene og utvikle seg i ro og mak. På grunn av skader startet han allerede i første serierunde og viste seg nivået verdig.

Da han kom til Feyenoord i sommer, skulle han også få tid til å tilpasse seg. På grunn av skader startet han fra første stund – og siden har han gjort høyrebackplassen til sin.

Da han ble tatt ut på A-landslaget for første gang i september, var det fordi både Omar Elabdellaoui og Jonas Svensson var skadet. Siden har han startet fire av fire kamper og imponert med fart, intensitet og gode innlegg.

– Skal jeg være helt ærlig, så liker jeg bare å bli kastet rett ut i det. Jeg liker å ha litt press på meg når jeg skal spille, at jeg må bevise noe. Når jeg føler jeg må det, er jeg ekstra skjerpet og ekstra sulten på å gripe muligheten når jeg får den. Det er det jeg tenker inni meg når jeg plutselig blir kastet ut i ting. Jeg begynner å bli vant til det nå, smiler Marcus Holmgren Pedersen.

Sikter seg inn på Premier League

Han flyttet hjemmefra da han bare var 15 år gammel. Selv mener han det er med på å forklare at han takler så godt å bli kastet ut på dypt vann.

– Jeg tror det var et veldig klokt valg av meg. Det har gjort meg sterkere mentalt. At jeg har vært selvstendig siden jeg var 15, hjelper meg den dag i dag, sier Pedersen.

Det har blant annet gitt ham en ugjennomtrengelig tro på egne ferdigheter. Han vet hva han kan oppnå, og har aldri vært redd for å si det.

Da han kom til Tromsø for fem år siden og begynte på toppidrettsgymnas, ga han raskt uttrykk for ambisjonene sine. Han fortalte sin daværende trener Jonas Johansen at «jeg skal spille på A-landslaget om noen år».

– De mente det var et for stort mål og ba meg lage noen mindre mål i Tromsø, ler Pedersen.

Han beskriver seg selv som en type som «liker å drømme litt».

– Ting har skjedd fort. Det er bare å sette seg nye mål nå. I min verden blir jeg aldri mett. Jeg slutter aldri å drømme videre. Jeg blir ikke fornøyd.

– Hvilke mål setter du deg nå?

– Jeg er ikke redd for å drømme. Jeg kan si store ting som folk mener høres helt sykt ut at han kan tenke det allerede nå. Målet mitt er å spille i Premier League en dag selvfølgelig, sier Pedersen.

Akkurat som John Arne Riise, den siste norske backen til å ha like ekstreme offensive ferdigheter som Pedersen.

– Riise er en jeg har blitt inspirert av siden jeg var liten. Han var kanskje den største norske profilen vi hadde da jeg var ung. Jeg har blitt inspirert av ham og ønsker også å spille på mine egne styrker. Mine styrker er å være mye mer offensiv enn flere andre backer. Jeg må bare bruke det, sier 21-åringen.

Sjokkert av farten

Han har spesielt én egenskap som skiller seg ut:

– I mitt hode tenker jeg alltid at uansett hvem jeg spiller mot, vil han aldri ta meg på farten. Da bruker jeg den mot ham. Når jeg har den innstillingen og den farten, så får jeg bare en ekstra boost. De siste årene har jeg blitt mer selvsikker på de offensive kvalitetene mine. Jeg har bygget videre på selvtillit for å tørre å gjøre ting.

– Analysene viser at du løper både like fort og like mye mellom det 10.- og 20. minutt, og mellom det 80.- og 90. minutt. Hvordan er det mulig?

– Når du begynner å komme mot 80-90 minutter, handler det om hvor sterk du er mentalt. Selv om du er sliten, fortsetter du bare å pushe deg selv. Det er ekstra tungt mot slutten av en kamp, men jeg er godt trent, smiler han lurt.

Pedersens toppmåling i kamp er på 36 kilometer i timen – tall i internasjonal toppklasse. Men hvor det kommer fra, er Norges «Speedy Gonzales» usikker på:

– Jeg vet ikke hvordan jeg har arvet det eller om det er fra faren eller moren min. Det bare ligger der.

– Hvordan har lagkamerater, trenere og fans reagert på det i Feyenoord?

– De er veldig sjokkert hele gjengen. Fansen sier jeg har både tre, fire og snart seks lunger. De er fornøyd med innsatsen og liker spillere som jobber hardt for laget. Når jeg vet at fansen og styret liker det, så hvorfor ikke gjøre mer av det? Jeg kjører ekstra på.

Svarer på ryktene

Suksessen på landslaget og i Feyenoord har allerede gjort Pedersen til en attraktiv spiller for større klubber. Italienske medier har nevnt Roma som en av høyrebackens beundrere, men det skal ifølge TV 2s opplysninger ikke være noe konkret foreløpig.

– Jeg lar det ikke gå inn på meg. Jeg er kjent for å være en jordnær type, jeg holder bena mine på bakken, og vil fortsette med det, sier Pedersen om ryktene.

Selv om han har tatt både Molde, Feyenoord og A-landslaget med storm, har unggutten også møtt på motgang i sin korte karriere.

Etter en lovende start på 2019-sesongen der han startet flere av de første kampene, fikk han ikke starte en eneste kamp etter 10. serierunde. Den dag i dag stusser Pedersen over vurderingene til trener Simo Valakari.

– Da jeg først kom opp på A-laget til Tromsø, fikk jeg mye tillit. Til slutt vet jeg ikke hva som skjedde. Han brukte bare eldre spillere, mange finske spillere hele tiden. Det er litt kjipt. Jeg mener man må bruke de norske ressursene man har i sånne klubber og prøve å videreutvikle det. Jeg tror et klubbskifte for meg var bra på det tidspunktet, sier Pedersen.

Han er nemlig ikke typen til å la seg påvirke for mye av nedturer.

– Jeg hater å tape. Det er ikke gøy i det hele tatt. Men det er viktig å finne det positive i det og ikke legge seg ned og bli defensiv. Jeg liker å være en offensiv spiller både ute på banen og i hodet. Jeg lar ikke sånne ting knekke meg, sier Marcus Holmgren Pedersen.