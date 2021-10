Mbappé slo tilbake - sikret Frankrike Nations League-tittelen

Spania - Frankrike 1-2

Etter to glitrende semifinaler skulle Spania og Frankrike gjøre opp om seieren i Nations League.

Etter 60 ganske rolige minutter smalt det til de grader på San Siro. Først sendte Mikel Oyarzabal Spania foran, før Karim Benzema utlignet med en kunstscoring minuttet etter.

Som mot Belgia skulle det bli en snuoperasjon for Frankrike. Kylian Mbappé gjorde opp for straffemissen mot Sveits i åttedelsfinalen i EM i sommer, og ble matchvinner for Frankrike.

– Det er typisk at det er han etter å ha fått så mye kritikk. Dette er et plaster på såret etter EM for hans del, sier TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

I etterkant av straffebommen i EM følte Mbappé at han ble dårlig behandlet.

– Fra det øyeblikket følte jeg at jeg var i ferd med å bli et problem, og at jeg ble et problem, sa Mbappé til L'équipe.

Dermed er Frankrike vinneren av den andre utgaven av Nations League.

– Jeg er veldig, veldig glad. Vi burde gjort det bedre i EM, så nå er vi fornøyde, sier Paul Pogba.

– Vi er skuffet

– Det betyr mye. Vi var skuffet etter EM. Det var to vakre scoringer, så vi var veldig glade, følger Jules Koundé opp.

Portugal var den første vinneren av det relativt nyetablerte konseptet. De gikk til topps i 2019 etter seier i finalen mot Nederland.

Dette var syvende gang Frankrike unngikk å tape etter å ha sluppet inn kampens første mål i 2021.

For Spania ble det en gedigen skuffelse etter deres overbevisende seier mot EM-mester Italia i semifinalen.

– Vi var det beste laget, men resultatet viser noe annet. Vi er skuffet, men det er slik fotball er, sier Cesar Azpilicueta.

Dårlig nytt for Solskjær

Like før pause måtte Frankrikes Raphaël Varane sette seg ned i gresset. Manchester United-stopperen pådro seg en smell, og måtte etter hvert gå av og bli erstattet av Bayern-spiller Dayot Upamecano.

Det er nok noe Ole Gunnar Solskjær helst skulle vært foruten. Fra før er Varanes makker Harry Maguire ute med skade. Dermed kan det fort bli Victor Lindelöf og Eric Bailly fra start mot Leicester kommende lørdag i Premier League.

– Det er trist å se Varane gå av. En enormt viktig spiller for Frankrike, og en av de virkelige lederne for Frankrike, sier TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

– Han tok seg bakpå låret. Det er sjelden godt nytt. Det kan fort bli noen uker, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

– Varane ute med skade er et tap for Manchester United, selvfølgelig, følger Finstad Berg opp.

Tam 1. omgang

Fem minutter ut i kampen kom den første sjansen da Paul Pogba sendte igjennom Karim Benzema. Real Madrid-spissen klarte å vende ut Unai Simón, men kom for brått på mål til å skyte. Benzema var uansett i offside, men det var en stor mulighet for franskmennene.

Spania kunne fått straffespark etter halvtimen da en ball traff armen til Jules Koundé. En VAR-sjekk konkluderte med at det ikke var nok til å gi spanjolene sjansen fra krittmerket.

Resten av omgangen skjedde det særdeles lite. På statistikken sto det 1-0 til Spania i skudd på mål.

Tre elleville minutter

Etter pause skulle det skje mer. Det måtte én time til for at folk virkelig skulle hoppe av setene, og da smalt det virkelig.

Først satt Frankrike i gang en overgang, som Theo Hernandez avsluttet i tverrligger. Ballen dabbet ned i gresset, men Spania avverget. Kun centimetere i fra scoringer i andre kamp på rad for backen.

Like etter smalt det i andre enden. Sergio Busquets løftet blikket og slo ballen gjennom til Mikel Oyarzabal. Litt heldig fikk han ballen med seg forbi innbytter Upamecano, og trillet inn ledelsen for Spania.

– Det er en vanvittig prestasjon. Se på scenene og hva det betyr, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Som mot Belgia skulle Frankrike slå tilbake. Kylian Mbappé rullet ballen ut til Karim Benzema, som fra hjørnet av sekstenmeteren plasserte ballen i krysset. To scoringer på like minutter i Milano!

– For en utvikling på kampen. En verdensklassescoring! sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Benzema har vært i fyr og flamme denne sesongen, og i La Liga står han med ni scoringer og sju assist allerede.

Rundt ti minutter før var franskmennene frempå igjen. Hernandez sendte en stikker gjennom til Kylian Mbappé, som rundet Simón og trillet inn fransk ledelse.

På reprisene så det imidlertid ut som PSG-stjernen var i offside. I VAR-rommet konkluderte de imidlertid med at Mbappé sto riktig plassert.

Trues av Sverige

Begge lag kom fra svært underholdende semifinaler. Først ut var Spania, som takket være to Ferran Torres-mål slo ut europamester Italia. Frankrike lå under 0-2 til pause for Belgia, men scoret tre ganger i 2. omgang og sikret finalebillett.

I VM-kvalifiseringen leder Spania gruppe B, men Sverige ligger like bak og kan passere Luis Enrique og co. Til tross for at Frankrike kun har vunnet halvparten av kampene har de god kontroll på gruppe D, med fire poeng ned til Ukraina på andreplass.