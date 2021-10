Øverst kan du se Berge slakte sin egen tiktok-video

Ståle Solbakken la ikke skjul på at han var skuffet over det Jens Petter Hauge viste under hans første samling som norsk landslagssjef i mars.

Hauge fikk spille 45 minutter i den første kampen mot Gibraltar, men i de to neste kampene ble han plassert på benken. Der ble han sittende.

Nå – sju måneder senere – har mye endret seg for Jens Petter Hauge.

Han har byttet ut italiensk fotball og Milan med Eintracht Frankfurt. Han har byttet lite spilletid med langt mer spilletid. Og han har gjenvunnet tilliten til landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jevnt med spilletid, i tillegg til at han spiller i en liga med høyt tempo, er langt friskere i kroppen og i større grad orker å ta jobben. Det gjør at han har større forutsetninger for å levere på høyt nivå kampen gjennom, sier Ståle Solbakken til TV 2.

Han oppsummerer forskjellen på Jens Petter Hauge fra i mars av på følgende måte:

– Fitnessnivået hans er av en helt annen karakter nå, sier Solbakken.

Ville motbevise Solbakken

Selv antyder Hauge at beslutningen om å bytte ut Milan med tyske Eintracht Frankfurt kanskje er hovedårsaken til at han nå er tilbake i startelleveren på det norske landslaget.

– Inn mot samlingen i september, så hadde jeg fått noen 90 minuttere og var på et bedre nivå. Du trenger å spille jevnlig for å hevde deg med dette nivået, så sånn sett er jeg fornøyd med valget jeg tok (om å bytte klubb) og håper at jeg bare kan bygge videre på dette, sier Hauge.

Hittil har han startet fire kamper og kommet inn som innbytter i tre kamper på de første sju i Bundesliga. 394 spilleminutter gir et snitt på 56 minutter per kamp - og det for en spiller som kom til klubben like før sesongstarten.

Solbakken med bandasje - skadet av egen spiller

– Hvordan har du jobbet etter at Ståle Solbakken var ganske krass med deg for å slå tilbake?

– Det er klart at når du får slike tilbakemeldinger, så tar du det til deg og jobber hardt for å motbevise det siden det til syvende og sist er treneren som bestemmer, sier Jens Petter Hauge.

Han fortsetter:

– Det er klart at når du får signal om at du har ting du må jobbe med, så gjør det at du er litt mer på tå-hev. Sånn sett er det bare positivt. Blir du for komfortabel, så daler jo prestasjonene, sier Hauge.

– Har du vært litt for komfortabel opp gjennom karrieren?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg har kost meg med fotballen og fotballen har betyd alt for meg. Hver gang jeg har spilt, har jeg prøvd å ha et smil rundt munnen, sier Jens Petter Hauge.

Ikke i drømmeposisjonen

Det gjør Hauge nå til tross for at han faktisk ikke spiller i drømmeposisjonen for tiden. For selv om prestasjonene hans virkelig har tatt seg opp i det siste, er det ikke i favorittposisjonen han spiller.

Både i Tyskland og på landslaget har han i det siste spilt høyrekant.

– Det er en rolle jeg har spilt mye opp gjennom årene, så det er klart jeg begynner å mestre det også. Men det er jo ikke til å legge skjul på at det er på venstresiden jeg er mest komfortabel og tror at jeg har mest inne. Men slik det er nå så gjør jeg alt jeg kan for å tilpasse meg best mulig på høyresiden, sier Jens Petter Hauge.

For han er uansett det viktigste å få spille.

I Tyskland tror han uansett det bare vil gå bedre og bedre.

– Det er klart at å komme til et nytt land og en ny treningskultur har vært en overgang. Men det går bedre dag for dag. Nå har jeg endelig kommet meg på plass i en leilighet også, så det gir kanskje litt ekstra ro utenfor banen. Jeg tror det kan være positivt for meg, sier Hauge.

Ser fram til folkefest på Ullevaal

Neste utfordring er uansett Montenegro på Ullevaal i kveld.

Før denne samlingen ble det mye fokus på Tyrkia-kampen og det mange omtalte som den lille finale. Allerede har folk begynt å snakke om at Nederland-kampen neste måned vil avgjøre gruppen.

– Vi vet at om vi skal ha noe å spille for i Nederland, så må vi gjøre jobben fram til da. Jeg ser ikke på det som noen utfordring å bygge seg opp mentalt til kampene før det, sier Jens Petter Hauge.

I kveld ventes dessuten et nesten fullsatt Ullevaal. Det gir også motivasjon.

– Støtten mot Nederland var utrolig bra, og når det i tillegg slippes inn enda flere, så kommer det til å bli utrolig gøy, sier Jens Petter Hauge.