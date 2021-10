Sier at han drepte sin store kjærlighet

– Min klient kommer til å si at han drepte den han elsket. Hun var hans store kjærlighet. Dette skjedde i affekt fordi det ble for mye for ham, sier den tiltalte 21-åringens forsvarer, Jostein Løken til TV 2.

Advokaten ønsker ikke å gå nærmere inn på hva tiltalte mener med at det ble for mye, men dette skal han forklare seg om i retten.

– Han mistet fullstendig kontrollen på seg selv. Han var den som ringte nødetatene da han forsto hva han hadde gjort. Hele veien har han forklart seg åpent til politiet, ifølge Løken.

ÅSTEDET: Drapet skjedde i en bolig i Evje sentrum. Bildet er tatt kort tid etter ugjerningen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Mandag begynner rettssaken i Agder tingrett etter at Cansel Godek ble drept i Evje ved om kvelden den 30. oktober i fjor. Den tiltalte 21-åringen har hatt et mangeårig forhold til avdøde, og de har barn sammen.

Tiltalte kommer fra Afghanistan og har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Han har bodd i landet siden 2015.

Vil ha streng straff

Ifølge tiltalen stakk mannen Godek minst 14 ganger med kniv. Hun ble påført skader i halsen, brystet og i skulderen. Hun døde av pustesvikt og forblødning.

21-åringen er også tiltalt for å ha truet Godek og en annen person i august i fjor, rundt to måneder før drapet. Han skal ha sagt «Jeg skal drepe deg», eller lignende, ifølge tiltalen.

– Han kjenner på en enorm skyldfølelse, og han ønsker seg en streng straff. Min klient sier at han vil sone mest mulig straff. Min jobb blir å sørge for at han får en rettferdig dom og at ikke soner mer enn det loven tilsier, sier Løken.

Forsvareren varsler at han kommer til å fokusere på tiltaltes sinnstilstand da drapet ble begått. Han var ifølge de sakkyndige ikke utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Fortvilet situasjon

Ifølge forsvarer Løken var det litt uklart om det var slutt mellom Godek og tiltalte da drapet skjedde.

AKTOR: Statsadvokat Jan Tallaksen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det var en av årsakene til forvirringen som min klient kjente på. Han følte at han var i en fortvilet situasjon, sier advokaten.

Aktor i saken er statsadvokat Jan Tallaksen.

– Vi vil høre hans forklaring, og så vil vi gå gjennom bevisene i saken. Det handler om å se på undersøkelsene politiet har gjort og høre hva rettsmedisineren sier. Det må vi holde opp mot tiltaltes forklaring, sier Tallaksen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra bistandsadvokaten til Cansel Godeks etterlatte.