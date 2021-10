Alvorlig voldshendelse – stor etterforskning pågår

I en pressemelding opplyser politiet at de ble varslet om hendelsen nær sentrum av Raufoss ved 16-tiden. En mann er sendt til sykehus med skader, men tilstanden hans betegnes som uavklart.

Politiet har gjennomført en innledende samtale med mannen på sykehuset.

- På nåværende tidspunkt kan man av hensyn til etterforskningen ikke si noe mer om hendelsen eller politiets arbeid med saken. Etterforskningen vil fortsette utover kvelden, sier politiadvokat Marte Johansen.

Ber om tips over tre døgn

Til TV 2 sier politiadvokaten at ingen er pågrepet og at de ikke har noen navngitte mistenkte på blokka.

– Vi er i en fase for å få avklart hendelsesforløpet nærmere. Vi gjør en rekke avhør for å få et best mulig bilde av dette.

Politiet ber om tips knyttet til Korterudvegen på Raufoss i perioden fra torsdag 7. oktober og frem til søndag 10. oktober klokken 16.

Ikke kjent for politiet

– Mistenker dere en frihetsberøvelse?

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke gå inn på hypotesene politiet jobber med. Vi etterforsker primært en voldshendelse.

– Vi er opptatt av gå litt tilbake i tid for ikke å låse seg til et konkret tidspunkt, sier Johansen.

Politiadvokaten vil ikke si noe om hvem som varslet politiet om den skadde mannen, men det var ikke fornærmede selv.

Ifølge Johansen er ikke fornærmede kjent for politiet fra tidligere. Han er i 50-60-årene, opplyser hun.