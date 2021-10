Alvorlig ulykke med flere skadde – veien er delvis stengt

Én person fraktes til sykehuset i Volda, mens tre personer fraktes til sykehuset i Ålesund. I tillegg er luftambulanse på vei.

Ifølge politiet er det én bil som har kjørt utfor veien etter vannplaning og havnet på taket. Tre av de fire som var i bilen er i familie. To av disse er mindreårige, opplyser politiet.

– De var oppegående og tilsnakkende etter at de kom seg ut av bilen, men jeg kjenner ikke skadeomfanget deres, utover at det var behov for å frakte dem til sykehus, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

E39 har vært stengt, men ble gjenåpnet søndag kveld, drøyt to timer etter at politiet fikk melding om ulykken.