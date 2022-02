Kvinne leste om legen sin i avisen – nå risikerer han fengsel

– Han erkjenner ikke straffskyld. Saken har vært en voldsom påkjenning for min klient, sier forsvarsadvokat Axel Lange.

Tirsdag begynner rettssaken mot den tidligere fastlegen fra Møre og Romsdal. Over seks rettsdager skal han forsvare seg mot anklagene.

Ifølge tiltalen har han over flere år misbrukt stillingen sin som fastlege til å skaffe seg seksuell omgang med tre kvinnelige pasienter:

For den første fornærmede skal den seksuelle omgangen ha funnet sted i en periode på snaut fire år fra 2014 til 2018.

For den andre fornærmede begynte den seksuelle omgangen på lille julaften i 2014 og gjentok flere ganger i rundt ett år.

For den tredje fornærmede skal kontakten ha vedvart fra sensommeren i 2017 til våren i 2018.

Kledde av seg

Legen mistet autorisasjonen sin allerede i 2017 på grunn av en sak som gjaldt seksuell handling uten samtykke.

Det var da en av de fornærmede kvinnene leste om denne saken i avisen at spørsmålet om politianmeldelse ble aktualisert.

– Kvinnen snakket med sin daværende behandler, og så kom hun til at hun ønsket å anmelde. Det er likhetstrekk mellom hvordan alle sakene kom inn til politiet, forteller aktor i saken, statsadvokat Magne Nyborg.

Han forteller at politiforklaringen til kvinnen som var involvert i saken som gjorde at legen ble fratatt autorisasjonen, skal spilles av i retten.

AKTOR: Statsadvokat Magne Nyborg. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

Saken, som gjaldt at legen kledde av seg foran henne, ble etterforsket av politiet, men ble henlagt på bevisets stilling.

To nye anmeldelser

Imidlertid har politiet i fjor høst mottatt anmeldelser fra to andre kvinner som hevder at legen har misbrukt stillingen sin.

Statsadvokaten opplyser til TV 2 at det ikke er tatt ut tilleggstiltale i disse to sakene, men begge kvinnene skal forklare seg i retten.

To av de tre fornærmede kvinnene som rettssaken omfatter skal selv møte i retten og forklare seg. Den tredje kvinnen møter ikke selv, men en forklaring fra henne vil bli avspilt på video.

Deres bistandsadvokat Gerd Cathrine Haagensen ønsker ikke å kommentere denne saken.

Tingretten har besluttet at saken skal gå for lukkede dører under forklaringen til fire vitner, men media er gitt adgang til å høre disse vitnene med et begrenset referatforbud.