Berg tok oppgjør med seg selv: – Det holder ikke i det hele tatt

Han er mest kjent som en elegant ballfordeler.

Berg trekker i trådene når Bodø/Glimt ruller opp det ene drømmeangrepet etter det andre.

Fredag kveld slo han ut i full blomst for det norske landslaget som midtbaneanker i en 4-3-3-formasjon. Pasningstreffsikkerheten hans var på 91 prosent, de fleste aviser kåret ham til banens beste.

Men det er noe annet enn playmaker-egenskapene Berg er mest opptatt av å vise frem på den internasjonale scenen.

– Jeg bryr meg veldig om det defensive arbeidet som må legges ned. Det legger jeg mye i, sier Berg til TV 2 etter å ha reist hjem til Oslo fra Istanbul og fått seg noen timer på øyet.

– Du virker veldig opptatt av å understreke at du ikke bare er en «feinschmecker»?

– Ja. Det var litt sånn jeg var før, følte jeg. Da var jeg litt sånn at jeg trodde det var nok å være god med ballen og slå noen fine pasninger i ny og ne. Jeg har skjønt nå når jeg har blitt litt eldre, at det holder ikke i det hele tatt hvis man skal prestere på et internasjonalt nivå. Det er viktig å vise at man har litt «punch» i seg, litt trøkk i det defensive også.

– Når tok du det oppgjøret?

– Det var litt inn mot 2019-sesongen med Glimt. Jeg har hatt mye utvikling på det siden den gang, men det var virkelig da jeg begynte å synes det var artig å forsvare seg, sier Berg.

Han ler.

– Jeg kan være så kjedelig og si at noe av det artigste jeg vet, er å løpe opp spillere og ta fra dem ballen. Det er noe av det artigste jeg vet. Det har blitt en stor del av mitt eget spill, sier 23-åringen.

Landskampen mot Tyrkia var hans åttende i karrieren, men det er først nå Berg føler han har fått vist hva han «står for som spiller».

– Uten tvil min beste landskamp, fastslår han.

– Hva føler du at du fikk vist frem nå?

– Både ballvinner-egenskapene og pasningsfoten.

Som anker i 4-3-3 fikk han bekle den samme rollen som han har briljert i for Bodø/Glimt de siste årene.

– Det å dominere spillet føler jeg kanskje jeg klarer bedre fra en dypere rolle i en treer. Det er det ikke noen tvil om, sier Berg.

Ironisk nok fikk han til tider langt mer rom mot tyrkerne enn han er vant til i Eliteserien.

– Der har veldig mange lag en plan for å ta meg ut, og er veldig disiplinerte med å følge den. Når vi spiller i Europa med Glimt eller på landslaget, får jeg mer rom med ballen. Det er bare artig det, sier han.

Med en kontrakt som strekker seg ut 2022, blir Patrick Berg uten tvil en av hovedpersonene i norsk klubbfotball når overgangsvinduet åpner i januar.

I sommer avslo Bodø/Glimt bud både fra Hellas og nederlandske Heerenveen, noe Berg ikke har noe problem med. Men han legger ikke skjul på hva han ønsker på nyåret:

– Jeg håper disse prestasjonene åpner nye og flere dører for min del.

– Det er ganske innforstått at hvis Glimt ønsker seg et salg som de kommer godt ut av økonomisk, så er det i januar det må skje.

Landslagssjef Ståle Solbakken er klinkende klar på hva Berg må gjøre for å ta det neste steget:

– Det er sannsynligvis å spille i en mer konkurransedyktig liga.

– Noen av de kampene Bodø/Glimt-spiller, kunne jeg spilt i hans rolle også, flirer Solbakken.