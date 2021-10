Hamilton freste mot eget lag - Verstappen overtok VM-ledelsen

Valtteri Bottas vant søndagens Tyrkia Grand Prix på Intercity Instanbul Park.

– Det er et av de beste løpene jeg har kjørt. Bilen var i veldig god stand og jeg følte meg trygg på den. Jeg er glad for at alt gikk fint for min del, sa han etter seieren.

Max Verstappen tok andreplassen, mens Sergio Pérez endte som nummer tre.

Bottas startet i Pole position, mens han lagkamerat i Mercedes, Lewis Hamilton startet i 11. posisjon.

Den regjerende mesteren kjørte seg kraftig opp tidlig i løpet, og endte til slutt som nummer fem.

Det er likevel ikke nok til å beholde ledelsen i sammendraget, som Verstappen dermed overtar med seks poengs margin.

– Det var ikke lett i dag,. Det virket som om Valtteri hadde mer tempo og kunne ta bedre vare på dekkene sine, så jeg er glad for å komme på andreplass, sa Verstappen ifølge BBC.

På spørsmål om hva som var det mest krevende med søndagens løp, svarte Verstapen spøkefullt:

– Å holde seg våken.

– Neida. Det handler om å kontrollere dekkene og ikke presse for hardt, fortsatte han.

Hamilton freste mot eget lag

Med drøyt ti runder igjen, valgte Mercedes-teamet å sende Hamilton inn til dekkskift. Det var en avgjørelse føreren selv tydelig uttrykte misnøye med i etterkant.

Briten mente det hadde vært bedre å droppe dekkskiftet, og freste mot laget sitt over radioen.

– Vi skulle ikke ha byttet. Jeg sa det til dere, sa han.

– La meg være i fred, mann, utbrøt en frustrert Hamilton senere.

Etter søndagens løp leder Verstappen VM-sammendraget med seks poeng ned til annenplasserte Hamilton.

Neste løp er i Austin om to uker.

– Det har vært jevnt i hele år og jeg er sikker på at det blir et nytt tett løp mot Mercedes der. Vi må bare fortsette å forbedre oss, og se hvor det ender. Så langt har det vært en bra sesong, sa Verstappen.