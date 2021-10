Her mister de jobben hvis de ikke har grønt koronapass

TRENTO (TV 2): Fra fredag må man være vaksinert eller kunne fremlegge negativ koronatest for å få lov å dra på jobb i Italia. I helgen tok tusenvis til gatene for å protestere.

– Dette er ekstremt autoritært og hører ingen steds hjemme i et demokratisk samfunn, sier advokat Renate Holzheisen fra kontoret sitt i Bolzano.

Hun er forsvarsadvokat og jobber for de som har mistet jobben som følge av italienske koronatiltak.

– Helsearbeidere som ikke var fullvaksinerte innen april har blitt bedt om å fratre fra sine stillinger. Jeg har hundrevis av saker med alt fra farmasøyter, fysioterapeuter, intensivsykepleiere og overleger som har mistet bevilgningen eller blitt fjernet fra sine stillinger ved makt, sier Holzheisen til TV 2.

Hun forteller videre at mange helsearbeidere i Italia allerede har hatt covid-19 og ønsker derfor ikke å vaksinere seg.

– Dette er nådeløst. Reglene gjør at det i praksis blir obligatorisk å vaksinere seg i Italia, forteller forsvarsadvokaten.

– En plikt til å gjøre opprør

Nå strammer myndighetene ytterligere inn på koronareglene.

Fra 15. oktober må alle ansatte i både privat og offentlig sektor ha grønt koronapass, som enten viser at de er vaksinert eller viser et negativt testresultat. Hvis arbeidstakerne ikke har koronapasset ryker jobben.

De nye reglene mener Holzheisen er svært problematisk for demokratiet, og hevder det er diskriminerende. Det er hun ikke alene om.

– Hvis denne reformen går gjennom ser jeg på det som min plikt og rett som italiensk borger å gjøre opprør. Vi italienere har tålt mye under pandemien, vi har sittet stille, men nå er begeret fullt. Italienerne har fått nok, sier aktivist, Stefano Marletta.

OPPRØRT: Aktivist Stefano Marletta er svært frustrert over de nye koronareglene i Italia. Foto: Francesco Calcagni

TV 2 treffer han på en koronademonstrasjon i Trento. Helt siden koronapass-reglene ble innført 1. september har Marletta og andre aktivister demonstrert i den italienske byen.

– Stadig flere mener regjeringen nå har gått altfor langt, hevder han.

Kraftige sammenstøt

Lørdag var det kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi i flere italienske byer. I Roma tok tusenvis av opprørte italienere til gatene for å protestere mot de strenge restriksjonene.

Fra neste uke åpner store deler av Italia opp igjen. Kinoer, teaterscener og konsertarenaer kan åpne dørene. Men, det gjelder kun for de som har grønt koronapass.

– Dette handler ikke bare om vaksinering. Regjeringen bruker dette til å kontrollere massene, hevder aktivist Laura Tondini.

Over 80 prosent av Italias befolkning over 12 år er vaksinert mot covid-19. De nye tiltakene innføres ifølge regjeringen for å kunne åpne opp for ytterligere lettelser i smittevernstiltakene i Italia.