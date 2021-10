Alpint-stjerneparet: – Fant ut at vi ikke hadde noe å skjule

Stemningen er god når Shiffrin og Aamodt Kilde blir intervjuet av sveitsiske Blick. Etter sesongen var over har nordmannen vært flere ganger til USA for litt kvalitetstid med kjæresten.

– Han besøkte meg et par ganger i Colorado. Det var veldig fint. Vi trente sammen. Han er sterk, hvem hadde trodd, ler Shiffrin.

Med strenge norske innreisekrav var det aldri snakk om å gjøre det motsatte.

– Vi prøvde egentlig ikke å få deg til Norge, det var umulig uansett. Men det var flott for meg å dra til USA, vi hadde det fint og tilbragte en litt mer avslappende tid sammen. Det er fint i en hektisk livsstil, sier Kilde.

Stjerneparet forteller at det aldri har vært noe alternativ for dem å ikke spille med åpne kort etter at forhodet var et faktum.

– Vi snakket tidlig om hvordan vi skulle snakke om forholdet vårt offentlig, og kom til den konklusjon at vi ikke hadde noe å skjule. Tvert imot, vi foretrekker å være åpne, forteller Shiffrin.

– Om det kommer spørsmål om privatlivet vårt, så svarer vi bare. Det er ikke så komplisert, fortsetter hun.

Og når to verdensklasse-utøvere har funnet hverandre, så bruker de naturlig nok mye tid på å sportslige detaljer.

– Jeg elsker å se rennene hans på video. Vi analyserer rennene våre konstant, sier Shiffrin.

– Vi har samme syn på livet, og vi deler en lidenskap for skisport, sier Kilde.