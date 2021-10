Akkurat nå er det høstferietid over hele landet. Noen er på vei hjem, andre har akkurat startet høstferien.

Oktober kan være en måned med krevende kjøreforhold, Ikke minst er det nå vinteren begynner å gjøre seg gjeldende mange steder. Det kan bety snø, is – og glatte veier.

En rykende fersk undersøkelse gjennomført av ipsos den siste uken for Gjensidige, viser at 30 prosent har opplevd farlige situasjoner med sommerdekk på glatte veier. Samtidig sier 14 prosent eller nærmere 400.000 bileiere at de har vinterdekk som er mer enn fem år gamle.

Dobler bremselengden

– Sommerdekk på vinterføre hører ikke hjemme på norske veier, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Det samme gjelder biler med gamle og slitte vinterdekk.

– Gamle vinterdekk dobler bremselengden, selv med lovlig mønsterdybde. I noen tilfeller kan nye og gamle dekk bety forskjellen mellom liv eller død, hvis du plutselig må bremse opp, sier Voll.

Det er en grunn til at flere og flere punkterer

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Kan føre til avkortning

– Etter maks fem år bør man absolutt skifte vinterdekkene, sier han videre.

Ett sett med nye vinterdekk vil for mange oppleves som å få helt «ny bil» på glatt føre – med økt kjøreglede og ikke minst bedre kjøreegenskaper.

Ett sett nye dekk behøver heller ikke å koste all verden, og er kanskje noe av det lureste en bileier kan investere i. Kjører du med feil dekk og havner i en ulykke, kan det føre til avkortning på forsikringsutbetalingen.

Dekkhandleren har oppdaget en veldig klar utvikling

Uansett om vi snakker sommer- eller vinterdekk: Det er viktig at dekkene ikker for mye slitt, eller for gamle

Ikke «blande» dekk

– Uten å være riktig skodd for vinterføre, kan du få redusert erstatningen med mange tusen kroner dersom uhellet skulle være ute, sier kommunikasjonssjefen.

Har du piggdekk på bilen, er det tillatt å sette dem på fra 16. oktober i Nordland, Troms og Finnmark. I resten av landet er fristen 1. november. Men her er det kjøreforholdene som bestemmer. Bilen skal være skodd etter forholdene, ikke etter kalenderen.

For piggdekk er regelen for øvrig at bilen må ha disse på alle fire hjul, du kan ikke «blande» vinterdekk med og uten pigger.

