Mener Real Madrid bør straffes for Mbappé-jakten

Kylian Mbappé sin kontrakt med PSG går ut ni juni neste år, og det er ingen hemmelighet at Real Madrid er svært lysten på å få stjernespilleren til Santiago Bernabéu.

Real Madrid-president Florentino Perez har uttalt at de ser lyst på å få Mbappé til klubben allerede i januar, mens Karim Benzema har sagt at det kun er et spørsmål om tid før han får en ny lagkamerat.

PSGs sportsdirektør, Leonardo, mener at Real Madrid over de siste to årene har jobbet for å få Mpappé gratis på en såkalt free transfer, og at oppførselen bør straffes.

– De nekter for det i Madrid, men jeg mener Real Madrid har jobbet mot å få hente Mbappé gratis i lengre tid, sier sportsdirektøren til Festival dello Sport, gjengitt av spanske AS.

En free transfer skjer dersom en spillers kontrakt er utgått, eller i ferd med å gå ut. Skulle det skje, vil ikke Real Madrid trenge å betale en overgangssum til PSG.

– I to år har de snakket om Mbappé offentlig. Dette må de straffes for, mener Leonardo.

Han mener Real Madrids oppførsel er respektløs overnfor angriperen.

– Han er ikke en vanlig spiller, han er en av de beste i verden. Treneren, klubbens styre, spillere har alle snakket om Kylian. Jeg tror det er en del av planen deres. Det er respektløst, sier sportsdirektøren.

Mbappé har selv uttalt at han ønsket å forlate PSG før sesongen og at Real Madrid var den eneste klubben han kunne tenke seg å dra til. Samtidig har han heller ikke utelukket at han forlenger med PSG.

– Kylian er en juvel og er helt perfekt for PSG. Da har vi Kylian, Messi og Neymar. Vi har aldri planlagt en fremtid uten Mbappé, understreker Leonardo.