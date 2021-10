Kald uke i vente: – Det blir et par dager med vinterlig vær

Meteorologen varsler at det allerede mandag er kaldt vær og snø i vente flere steder i landet.

Etter en mild oktobersøndag på hele fastlandet, men nå er det kaldere luft på vei.

– Det blir et par dager med vinterlig vær nå, sier vakthavende meteorolog Beate Tveita i Storm til TV 2.

Hun forteller at det ligger et nedbørsområde over Østlandet søndag formiddag. Det vil fortsette videre vestover.

Etter en svært mild helg med temperaturer opp mot 20 grader i Møre og Romsdal, står vi overfor et skikkelig temperaturskifte.

En mild oktobersøndag på hele fastlandet, men nå er det kaldere luft på vei. I Sør-Norge må man belage seg på snø ned mot 600-800 moh, mens man i Nord-Norge kan få snø helt ned i fjæresteinene utover i uka❄️☃️ pic.twitter.com/EksHo1cOV8 — Meteorologene (@Meteorologene) October 10, 2021

– Vil gi seg



– Temperaturene blir en del lavere nå. Allerede i kveld kan det komme snø under 1000 meter over havet i Sør-Norge. Temperaturene synker det ytterligere gjennom natten. På Vestlandet og på fjellet i indre strøk kan snøgrensa komme helt ned til 400 meter, sier Tveita.

Bygeværet og de kalde temperaturene er heldigvis forbigående i Sør-Norge.

– Det blir forbigående vinterlig og vil gi seg allerede i løpet av kvelden mandag. På tirsdag og onsdag kommer mildværet tilbake i sør.

Mens det blir mildere igjen på Sørlandet, trekker bygene nordover.

Husk vinterdekk

– Det fører med seg synkende snøgrense, sludd og snøbyger også for dem, sier Tveita.

Meteorologen kommer med en klar oppfordring til alle som skal legge ut på veiene de kommende dagene.

– Det er, som alltid, å kjøre forsiktig og ha på vinterdekk.

I Sør-Norge må man belage seg på snø ned mot 600-800 moh, mens man i Nord-Norge kan få snø helt ned i fjæresteinene utover i uka, skriver Meteorologene på Twitter.

Søndag regner det på fjellovergangene i Sør-Norge, men i løpet av natt til mandag går nedbøren over til snø.