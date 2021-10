Tsjekkias president på intensivavdeling

Ifølge tsjekkiske medier lider Zeman av en leversykdom. Han er 77 år gammel og var også innlagt på sykehus i midten av september.

Søndag formiddag møtte han Babis i sin residens utenfor hovedstaden Praha. Bare noen timer senere kom meldingen om at presidenten var fraktet til sykehus.

Deretter ble det opplyst at Zeman var innlagt på intensivavdeling. Årsaken er foreløpig ikke kjent.

Erkjente nederlag

Babis erkjente lørdag at hans parti ANO hadde tapt valget på ny nasjonalforsamling. Opposisjonsalliansen Sammen sikret seg en knepen seier i valget.

– Sånn er livet, vi forstår og aksepterer det, sa Babis.

Statsminister Andrej Babis erkjente lørdag nederlag i parlamentsvalget i Tsjekkia. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Men Babis og Zeman er politiske allierte, og det er presidenten som utpeker den som skal prøve å danne ny regjering. Derfor er det ventet at Babis vil få en mulighet til å prøve å styre videre.

Zeman har tidligere sagt at han vil utpekte lederen for et parti, ikke lederen for en blokk i nasjonalforsamlingen. Og ANO var enkeltpartiet med største oppslutning i valget.

Utfordrende

Valgresultatet betyr likevel at det blir svært utfordrende for Babis å beholde makten. Så sant opposisjonen klarer å samarbeide, har de flertall til å hindre en ny Babis-regjering.

Mens ANO fikk 27,1 prosents oppslutning, fikk opposisjonsalliansen Sammen 27,8 prosent.

På tredjeplass er gruppa Pirater og ordførere, som er satt sammen av det tsjekkiske Piratpartiet og lokale valglister. Den får 15,6 prosents oppslutning.

Hvis de to alliansene går sammen, har de flertall i nasjonalforsamlingen, med 108 representanter. Forsamlingen har 200 medlemmer.

– Må trolig trekke seg

Begge de to politiske alliansene har flagget klar motstand mot statsministeren. De har gjort det klart at de nå vil starte regjeringsforhandlinger.

– Trolig blir Babis nødt til å trekke seg, sier Otto Eibl, leder for institutt for statsvitenskap ved Masaryk-universitetet i Brno.

67 år gamle Babis er forretningsmann og har blitt milliardær gjennom investeringer innen mat, kjemisk industri og medier. Det har stormet rundt ham en lang stund, blant annet i forbindelse med en sak om triksing med EU-midler.

Politiet i Tsjekkia har ønsket å ta ut tiltale mot ham i forbindelse med saken.

Pandora Papers

I valgkampens sluttfase ble Babis rammet av avsløringene i de såkalte Pandora papers. Der går det fram at Babis skal ha unnlatt å opplyse om et utenlandsk investeringsselskap som ble brukt til å kjøpe 16 eiendommer i Sør-Frankrike verdt nær 200 millioner kroner.

– Jeg har aldri gjort noe ulovlig eller galt, skrev Babis på Twitter, hvor han hevdet at lekkasjene var en kampanje ment å påvirke det tsjekkiske valget.

Etter at nederlaget var et faktum lørdag, hevdet han seg igjen utsatt for en «svertekampanje» fra opposisjonen.