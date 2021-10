Tyson Fury forsvarte tungvektstittelen: – Kunne slått hvem som helst

Tyson Fury ble sendt i kanvasen flere ganger, men forsvarte WBC-tungvektstittelen i boksing med knockoutseier over Deontay Wilder.

Oppgjøret i Las Vegas beskrives som en klassiker allerede. Fury avgjorde i ellevte runde etter en intens kamp der begge boksere ble sendt i kanvasen flere ganger.

Fury så ut til å ha sikret seg overtaket i tredje runde, før Wilder svarte med å sende Fury ned to ganger. Den engelske mesteren hang i tauene i fjerde runde, men kjempet seg videre.

I tiende runde sto seieren og vippet mellom de to, men i den ellevte avgjorde Fury med en uppercut etterfulgt av en hook som sendte Wilder i kanvasen, nesten bevisstløs.

– Slag som det kan avslutte karrierer. Jeg håper han er OK, for han tok mye juling i kveld. Aldri tvil på meg. Jeg leverer når det gjelder, sa Fury.

Kampen var den tredje i rekken mellom de to. Den første endte i et kontroversielt uavgjortresultat, før Fury vant på knockout i sjuende runde for 20 måneder siden.

– Kunne slått hvem som helst

Fury hylles etter lørdagens episke seier. Selv mener han at ingen i historien har vært bedre.

Etter seieren i det som omtales som en av de beste kampene noensinne, var Fury først forsiktig med å sammenligne seg selv med storheter som Muhammad Ali og Joe Frazier.

– Jeg liker ikke å sammenligne meg med boksere fra fortiden, for det er fantasi og ikke virkelighet, sa Fury.

– Det har vært så mange av dem, så mange store mestere. Uten å høres for frekk ut, vil jeg plassere meg selv på topp. Jeg tror jeg kunne slått hvem som helst fra historien, hvem som helst, sa Fury.

Bokseeksperter sier det er vanskelig å finne en kamp som har vært like god som den Fury og Wilder gikk i Las Vegas.

– Jeg har vært i gamet i 57 år og jeg har virkelig aldri sett en tungvektskamp så utrolig som denne, sa Bob Arum.

Større enn «Thrilla in Manila»

Han er promotør for Fury og var det samme for 27 av Alis kamper, inkludert thrilleren i 1975 mot Frazier som kalles «Thrilla in Manila».

