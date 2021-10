Mann kritisk skadd etter at han falt fra fjerde etasje etter mulig innbrudd

Saken oppdateres.

Politiet ble varslet om en mistenkelig hendelse klokken 8.14 søndag morgen.

– En mann ble observert på et tak hvor vedkommende kjente på balkongdører. Like etter fikk vi melding om at han hadde kommet seg inn et vindu, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Politiet rykket ut til hva de mistenker var et innbrudd.

– Patruljen kom i kontakt med mannen fra bakkeplan. På et tidspunkt forsøkte vedkommende å komme seg ut av et vindu. Da ble personen hengende ut av vinduet, mistet taket og falt ned på bakken, sier Engeseth.

Patruljen som ble vitne til fallet anslår at det var fra fjerde etasje.

– Det blir utført livreddende førstehjelp på stedet. Han er fraktet inn i ambulansen. Det er alvorlig, sier operasjonslederen.

Vedkommende er betegnet som kritisk skadd.

Politiet avhører vitner på stedet.