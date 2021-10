Mann (29) bar gassvåpen på utested

En 29 år gammel mann blir anmeldt for brudd på våpenloven og trusler med skytevåpen.

Politiet fikk melding om at en beruset mann var observert med et våpen på innsiden av jakken på et utested i Leirvik på Stord.

– Han viste det til en av gjestene. Gjesten, som kan ha opplevd situasjonen som truende, tok deretter kontakt med en vakt på utestedet, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge politiet skal vakten ha tatt fra mannen våpenet, som viste seg å være et gassvåpen.

Politiet fikk kontroll på mistenkte, som blir anmeldt for brudd på våpenloven og trusler med skytevåpen.

– Han ble ikke pågrepet, men anmeldt. Kontakten med politiet gikk rolig for seg, sier Bjørnsen.