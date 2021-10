Taliban med brutal tvangsavrusning

Det er knapt to måneder siden Taliban vendte tilbake til presidentpalasset da amerikanske styrker trakk seg ut av Afghanistan 15. august.

Likevel er den islamske bevegelsen i full gang med å rydde opp i samfunnet, og landets narkotikaproblem er blant den ferske regjeringens nye reformer. Like etter maktovertakelsen sa Zabiullah Mujahid, talsperson for Taliban, at at Afghanistan ikke lenger skal være en narkostat.

– Afghanistan skal ikke være en plass for dyrking av narkotika, så det internasjonale samfunnet bør hjelpe oss, og vi bør ha et alternativt levebrød, sa Mujahid, ifølge CNN.

OPIUMPRODUKSJON: To afghanske bønder høster opium i distriktet Jalalabad øst for Kabul. USA har forsøkt å presse landet ut av det internasjonale narkotikamarkedet, noe de ikke har lyktes med. Foto: Rahmat Gul / AP

Dyrking av opium har i lang tid vært en viktig inntektskilde for afghanske bønder: I 2020 sto landet for hele 85 prosent av verdens opiumproduksjon, ifølge tall fra FN.

Avhengigheten i samfunnet viser seg deretter. Nå har Taliban sett seg ut de rusavhengige – de skal på avrusning, koste hva det koste vil.

– Det er ikke så viktig om noen av dem dør

Nyhetsbyrået AP har fanget bilder fra innsiden av et oppsiktsvekkende raid i Kabuls mørkbelagte gater.

RAID: Rusavhengige hentes inn av Taliban-soldater for tvangsavrusning. Foto: Felipe Dana / AP Les mer FRAKTES: En buss full av rusavhengige på vei til en avrusningsklinikk. Foto: Felipe Dana / AP Les mer FANGET: En gruppe rusavhengige holdes fanget av en Taliban-soldat. Foto: Felipe Dana / AP Les mer

Talibans politifolk oppsøker Kabuls kriker og kroker, på jakt etter hjemløse avhengig av heroin og methamphetamin. En sovende mann vekkes av et spark i fjeset. Han er blant dem som skal tvangsinnlegges på en av de nyetablerte avrusningsklinikkene.

En annen ble funnet død. Ifølge vitner var det slagene fra Talibans politifolk som tok livet av ham.

– Det er ikke så viktig om noen av dem dør. Andre vil bli kurert, etterpå kan de settes fri, sier Taliban-soldat Mawlawi Fazullah.

VEKKES AV SPARK: En Taliban-soldat sparker en sovende, rusavhengig mann i fjeset under et raid i Kabul. Foto: Felipe Dana / AP Les mer OMKOM: En rusmisbruker ble slått til døden av Taliban-soldater. Foto: Felipe Dana / AP Les mer FØR RAIDET: Afghanere samlet under en bro, hvor de konsumerer ulike narkotiske stoffer. Foto: Felipe Dana / AP Les mer

Bildene viser et av behandlingssentrene, hvor rundt 150 rusavhengige blir bundet fast, barbert og avkledd. Avicenna medisinske sykehus for rusbehandling ligger i utkanten av Kabul, og kan tilsynelatende minne mer om et fengsel enn et avrusningssenter.

KØ: Rusmisbrukerne venter på å barberes under tvangsinnleggelsen. Foto: Felipe Dana / AP Les mer BARBERES: Rusavhengige hentet fra gaten tvangsinnlegges på avrusningssenter. Foto: Felipe Dana / AP Les mer BARBERES: En rusavhengig har ankommet avrusningssenteret, og barberes før behandlingen starter. Foto: Felipe Dana / AP Les mer PÅ INNSIDEN: Avrusningsklinikken minner om et fengsel. Foto: Felipe Dana / AP Les mer

Sykehuset var tidligere en militærbase etablert av USA, nå er det omgjort til Kabuls største behandlingssenter, med plass til over tusen mennesker.

Her starter en 45-dagers avrusningsbehandling, ifølge sjefspsykiater Wahedullah Koshan.

De skal gjennomgå en nedtrapping, med minimal medisinsk behandling for lindring av ubehag og smerte. Sjefspsykiateren innrømmer at de ikke tar i bruk alternativ medisinering som opioider, buprenorfin og matadon, som vanligvis brukes for behandling av heroinavhengighet.

Han kan også fortelle at de ansatte ved sykehuset ikke har blitt betalt siden juli, men at Taliban har lovet at lønnen snart vil utbetales.

– Vi er et diktatur

Like etter Talibans overtakelse kom deres helsemyndigheter med klare ordre om å sette i gang med avrusningen. De harde metodene dette innebar ble tatt godt imot av enkelte helsearbeidere:

SULTES: Flere av pasientene som er tvangsinnlagt sier at de ikke får tilstrekkelig med mat, leger bekrefter at dette er en del av behandlingen. Foto: Felipe Dana / AP

– Vi er ikke et demokrati lenger, dette er et diktatur, og bruken av tvang er den eneste måten vi kan behandle disse menneskene, sier Fazalrabi Mayar, som er lege ved et av avrusningssentrene.

Han sikter spesielt til de som er avhengig av heroin og meth.

TVANG: Rusmisbrukere venter på medisinsk sjekk. Flere av dem har sterke psykiske lidelser. Foto: Felipe Dana / AP

Menn i avrusningssenteret sitter langs steinvegger med hendene bundet – mange av dem er, ifølge legene, sterkt plaget av psykiske lidelser.

De blir beordret til å slutte å være avhengig, ellers vil de bli slått i ansiktet. Pasientene blir heller ikke matet nok, legene sier at sult nemlig er en del av behandlingen.

GJENFORENT: Sjefspsykiater Wahedullah Koshan (t.v.) snakker til Sitara, moren til en av de rusavhengige som ble innbragt i et av politifolkene til Taliban sine raid. Her gjenforenes hun med sønnen (t.h.) Foto: Felipe Dana / AP

Flesteparten av familiene til de tvangsinnlagte vet ikke hvor de befinner seg, venterommene fylles derfor opp av pårørende som leter etter sine kjære. En kvinne fikk en tårevåt gjenforening med sin 21 år gamle sønn, etter at han hadde vært savnet i 12 dager.

– Hele livet mitt er min sønn, sa hun da hun omfavnet ham på avrusningsklinikken.