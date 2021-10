Taliban utelukker samarbeid med USA

Lørdag møttes USA og Taliban for samtaler for første gang siden amerikanske styrker trakk seg ut av landet i august, og den islamistiske bevegelsen tok tilbake makten etter 20 år.

Temaene for samtalene som fant sted i Qatars hovedstad Doha lørdag var blant annet ekstremistiske grupper, evakuering av amerikanske borgere og humanitær hjelp, ifølge BBC.

Landene møttes dagen etter at Afghanistan opplevde sitt dødeligste angrep etter USAs tilbaketrekning – rundt 50 personer ble drept og 100 skadd under et selvmordsangrep i en moské i byen Kunduz. IS har tatt på seg skylden for angrepet.

Taliban signaliserte at de er tilbøyelig for å åpne opp for evakuering, men utelukker imidlertid samarbeid om å holde ekstremistiske grupper innenfor Afghanistans landegrenser, dette skriver nyhetsbyrået AP.

Talibans politiske talsperson Suhail Shaheen gjorde det samtidig klart at landet «er i stand til å håndtere IS på egenhånd» da han ble spurt om hvorvidt de vil samarbeide med USA om håndteringen av den jihadistiske gruppen.

Ikke en anerkjennelse

Fredag sa talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet hva delegasjonen ønsket å få ut av møtet med Afghanistans ferske regjering. Blant annet ville de bruke anledningen til å presse Afghanistans myndigheter til å ivareta kvinners rettigheter, fortsette evakueringen og åpne opp for humanitær nødhjelp.

USA gjorde det klart at møtet med Taliban ikke er synonymt med en annerkjennelse av gruppen.

Etter møtene lørdag sa Talibans utpekte utenriksminister Amir Khan Muttaqi at partene hadde avtalt å opprettholde vilkårene fra Doha-avtalen signert i 2020.



Avtalen inkluderer at Taliban skal ta grep for å forhindre ekstremistiske grupper i å utgjøre en sikkerhetsmessig trussel for USA og deres allierte.

Advarer mot innblanding

Ifølge Talibans utenriksminister vil den islamistiske gruppen bedre relasjonen til det internasjonale miljøet, men han advarte likevel om å blande seg inn i landets interne regler.

MED ADVARSEL: Afghanistans nye utenriksminister advarer mot å blande seg inn i landets interne regler. Foto: Muhammad Farooq / AP

Muttaqi sa også at USA har lovet å hjelpe landet med å levere koronavaksiner og humanitær hjelp.

USA har ennå ikke kommentert detaljene rundt samtalene.

Biden-administrasjonen har mottatt mye kritikk for en saktegående evakueringer etter USAs tilbaketrekning og Talibans maktovertakelse.