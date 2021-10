Skuespiller (37) døde under operaforestilling på Bolshoi-teateret

«Operaen ble umiddelbart stanset, og publikum ble bedt om å gå», uttaler ledelsen i teateret, ifølge Interfax.

Ifølge Reuters var det en rampe som falt ned på skuespilleren under et sceneskifte. De russiske nyhetsbyråene RIA og Tass melder at det var en dekor som falt ned.

Noen blant publikum sier de først trodde at ulykken var en del av forestillingen, inntil noen ropte «ring ambulansen, det er blod her».

Det skal ha vært operaen «Sadko» av den russiske komponisten Nikolai Rimsky-Korsakov, som ble spilt da ulykken skjedde lørdag kveld.

Politiet i Moskva sier de etterforsker omstendighetene rundt hendelsen.

Bolshoi-teateret i Moskva er en av Russlands, og verdens, mest prestisjefylte scener. Den har nylig gjennomgått en omfattende og dyr renovasjon.

Tragedie har tidligere rammet teateret. I 2013 falt en fiolinist ned i vollgraven og døde.