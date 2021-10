Foreldre og bestefar dømt for seksuelle overgrep mot søskenflokk

Retten er enig med statsadvokaten i at moren og bestefaren skal dømmes til ni år i fengsel. Far dømmes til åtte år i fengsel. Saken, som ankes, skal opp for lagmannsretten i februar.

I midten av september møtte mor, far og bestefar i Møre og Romsdal tingrett, tiltalt for å ha misbrukt tre barn siden de var spedbarn.

Tirsdag falt den enstemmige dommen mot de tre.

Mens mor og bestefar dømmes til ni år i fengsel, dømmes faren til åtte år. I tillegg må de tre domfelte betale 450.000 kroner i erstatning til hvert av de tre barna.

Dommen blir anket, opplyser forsvarerne til de tre domfelte til TV 2.

– Aldri hatt en så alvorlig sak

Bistandsadvokatene til barna, Trude Marie Wold, er fornøyd med dommen.

– Det er en stor lettelse på vegne av de tre fornærmede, selv om vi er forberedt på at saken blir anket, sier hun til TV 2.

Advokaten beskriver forholdene i saken som svært alvorlige.

– Jeg har jobbet med dette i mange år, men jeg har aldri hatt en så alvorlig sak. Det å sitte nesten 14 dager i retten har gjort inntrykk. Det er bra å se at retten har sett bort fra forklaringene og at barna har blitt trodd i den grad at det fører til domfellelse, sier Wold.

Tirsdag sitter hun i retten, men skal gå nøye gjennom dommen med sine klienter når hun er ferdig.

– Vi er ikke ferdig, men vi er forberedt på å stå løpet ut, sier hun.

– Bestefar er opprørt

Ankesaken i Frostating lagmannsrett er allerede forhåndsberammet i begynnelsen av februar neste år.

Forsvareren til bestefaren, Roy Peder Kublik, forteller at det vil bli sendt en anke innen tidsfristen.

– Bestefar er opprørt over å ha blitt domfelt. Han forstår ikke at det er mulig med så mye tvil som det faktisk var i denne saken, og han har gitt meg klar beskjed om at dommen blir anket, sier han.

Jørgen Riple, som forsvarer faren, har orientert sin klient om dommen.

– Han er selvfølgelig skuffet og fastholder det han har forklart hele tiden, at han ikke har gjort noe mot noen av barna sine. Han har bestemt seg for å anke og ankeerklæringen er allerede signert og sendt inn, sier han til TV 2.

SKUFFET: Jørgen Riple forteller at hans klient, faren til barna, er skuffet over den strenge dommen. Deres ankeerklæring er levert til retten. Foto: Frode Hoff / TV 2

Forsvarerne til moren, Roar Edvardsen, skriver i en SMS at han ikke har noen kommentar til dommen, utover at den vil bli anket.

– Et regime preget av frykt

I den omfattende dommen på 20 sider, slår tingretten fast at overgrepene har pågått over en lang tidsperiode.

Retten mener det er bevist at de domfelte har opptrådt på en måte som utvilsomt må karakteriseres som grov:

«Ved å dels utøve vold mot de tre barna, og ved dels å være stilltiende vitne til samme type vold fra de øvrige tiltalte, har de alle tre vært fullt ut innforstått med at de har skapt et slik regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold», heter det i dommen.

Gjenopptok etterforskningen

Forholdene i saken går tilbake til begynnelsen av 2000-tallet. I 2013 ble politiet varslet om at barna skal ha blitt sparket, slått og brent flere steder på kroppen med lighter.

Året etter ble saken henlagt på bevisets stilling, men i desember 2018 ble etterforskningen gjenopptatt.

FULLT MEDHOLD: Tingretten har dømt i tråd med aktoratets påstand. Foto: Arne Rovick / TV 2

I mars i år ble det tatt ut tiltale mot de tre, og da saken var oppe for retten ba statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim om ni års fengsel for moren og bestefaren.

For faren la aktor ned påstand om åtte år i fengsel fordi han er diagnostisert med en lettere psykisk utviklingshemmelse, ifølge NRK Møre og Romsdal.

De tre domfelte, en mann i 70-årene, en mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene, har alle nektet straffskyld hele veien.

Thorn Nordheim har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag.