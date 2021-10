Østerrikes statsminister Sebastian Kurz går av

Statsminister Sebastian Kurz har vært under sterkt press etter at landets enhet for økokrim slo til mot kontoret hans onsdag.

Krisen oppsto denne uken i forbindelse med at politiet slo til mot statsministerens kontor og kontorene til hans konservative parti. Fredag gikk ÖVPs koalisjonspartner De grønne ut og krevde Kurz' avgang.

Kurz og ni andre etterforskes for maktmisbruk og bestikkelser.

Kurz kunnjorde sin avgang i en tale lørdag kveld:

– Landet er viktigere enn min person, sa Kurz, som ga uttrykk for at han ønsket at regjeringssamarbeidet mellom hans konservative parti ÖVP og De grønne skal fortsette uten ham.

Alexander Schallenberg tar over som statsminister.

Kurz (35) ble statsminister allerede som 31-åring, i oktober 2017, og ble da verdens yngste regjeringsleder. Før dette var han utenriksminister.

Mistanken går ut på at Kurz og noen av hans nærmeste medarbeidere brukte offentlige midler til å sikre at Kurz fikk positiv omtale i pressen, med mål om at han skulle bli partileder og statsminister.

Han var utenriksminister da kampanjen skal ha begynt i 2016. Etterforskerne mener at partiet brukte penger fra finansdepartementet til å betale for manipulerte meningsmålinger i Kurz' favør og for positiv omtale i mediene.

Kurz ble valgt til ÖVP-leder i 2017 og har ledet to ulike regjeringer de fire siste årene. Han avviser at han har gjort noe galt, og sier at han ikke har noen planer om å trekke seg.

Allerede i mai innledet landets økokrim en etterforskning av Kurz i en annen sak. Her er han mistenkt for å ha kommet med usanne uttalelser til et parlamentarisk utvalg, en anklage han også har avvist.