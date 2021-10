Puster Spania i nakken etter Isak-perle: – Kanskje mitt fineste mål noensinne

Sverige - Kosovo 3-0

Med et Spania-lag som er opptatt med finalespill i Nations League kunne Sverige legge press på gruppefavoritten med seier over Kosovo, som hadde Elbasan Rashani og Zymer Bytyqi med fra start. Bersant Celina og Herolind Shala satt på benken for Kosovo.

Den nyvalgte kapteinen og Manchester United-stjernen Victor Lindelöf var imidlertid ikke med, ettersom han er opptatt med å være til stede på konas fødsel av parets andre barn.

Svenske klarte seg ganske fint uten. "Söta bror" tok ledelsen etter en halvtime med Emil Forsberg og gikk til pause med ledelse.

Kampens høydepunkt kom etter 62 minutter da Alexander Isak vartet opp med en kunstscoring. Real Sociedad-spissen curlet ballen i krysset fra utenfra 16-meteren.

– Dette er definitivt det beste landslagsmålet mitt, og kanskje mitt fineste mål noensinne, sier Alexander Isak, som har vært skadet og var usikker til kampen.

– Jeg var litt forsiktig, men jeg kom inni kampen etter pause. Det føltes bra, sier Alexander Sørloths lagkamerat.

Scoringen så ut til å inspirere et bursdagsbarn. Innbytter Robin Quaison dro av et par Kosovo-spillere, og scoret Sveriges tredje på sin egen 28-årsdag.

Det ble kampens siste scoring, og Sverige vinner 3-0.

Tre poeng gjør at Sverige er i førersetet om VM-plassen i gruppe B. Med én kamp mindre spilt er svenskene ett poeng bak Spania. Dermed blir det spill i Qatar-VM neste år om Sverige vinner resten av kampene.

Gruppespillet avsluttes med en ren finale om VM-billetten mellom Spania og Sverige i november. Tirsdag spiller Sverige mot Hellas på hjemmebane.