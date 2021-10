Maren Lundby ble hyllet: – Det gjør fortsatt vondt

– Jeg har det ganske bra, men det er litt rart. Det er deilig å få være med denne gjengen når det ikke går helt som det skal ellers, sier Lundby til programleder Anders Hoff etter sin dans i lørdagens «Skal vi danse».

Denne uken ble det kjent at regjerende olympisk mester Maren Lundby ikke deltar i OL i Beijing til vinteren. Årsaken er at hun sliter med vekten.

27-åringen sa i et intervju med NRK at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli klar til mesterskapet.

I intervjuer sier skihopperen at det er naturlige årsaker til at kroppen hennes er blitt annerledes i det siste. Det er derfor hun ikke er villig til å ofre det som skal til for nå toppnivået til OL i Beijing.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt å fortsette med, sier hun.

Hun er åpen om at hun er blitt noen kilo for tung til å hevde seg helt i toppen.

– Jeg vil heller ha en lang karriere, sier hun.

– Gjør fortsatt vondt

For sin dans lørdag kveld ble Lundby belønnet med 25 poeng fra dommerne, som unisont hyllet 27-åringen som et stort forbilde.

Selv sier Lundby at det har vært vanskelig å fatte beslutningen om ikke å satse mot OL.

– Jeg har brukt lang tid, men jeg synes det er et riktig valg. Det gjør fortsatt vondt, men det er nok et godt valg som jeg er glad for å ha gjort, sier hun under direktesendingen.

Hopperen brukte også taletid på å takke for støtten hun har fått.

– Tilbakemeldingene har vært overveldende. Det har varmet veldig. Tusen takk til alle, sier hun.

Iversen beklaget kritikk

Lundby har også opplevd å få skarp kritikk fra langrennsløper Emil Iversen. Overfor NRK sa Iversen at skihopperen deltakelse i «Skal vi danse» er uprofesjonell.

I etterkant fyrte skiskytterne Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold løs mot trønderen i duoens podkast.

Etter at Lundby trakk seg fra OL har Iversen gått ut og beklaget.

– Nå stiller situasjonen seg annerledes, og jeg beklager for det jeg sa, svarer Iversen.

– Det aller viktigste er selvfølgelig å ta vare på seg selv. Det prøver jeg selv å være et forbilde på. Man må trives og ha det bra med seg selv for å drive med idrett på høyeste nivå, fortsetter han.

Iversen har også hyllet henne for å fortelle om sine problemer.