Dette frykter politiet etter drapet på Mortensrud

MORTENSRUD (TV 2): Drapet i Oslo fører til en spent situasjon i flere miljøer, ifølge TV 2s opplysninger. Politiet sier at de jobber så fort de kan med å løse drapssaken, fordi de absolutt ikke ønsker eskalering og hevnreaksjoner.

Torsdag kveld ble en 20 år gammel mann skutt av en maskert mann på Mortensrud i Oslo. Det skjedde da han sto sammen med flere personer utenfor Lofsrud skole. Fredag ble han erklært død på Ullevål sykehus.

Familiens bistandsadvokat, John Christian Elden, sier at de tror mannen var et tilfeldig offer. Fortsatt vet ikke politiet om skuddene var ment å ramme noen av de andre som sto samlet, men dette er et sentralt spørsmål i etterforskningen.

Lørdag kveld var mange beboere på Mortensrud og venner av avdøde samlet på åstedet for å tenne lys og ha et minutts stillhet.

JOBBER PÅ SPRENG: Grete Lien Metlid leder avdelingen som har fått jobben med å oppklare drapet på Mortensrud. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Dette preger oss veldig mye. Alle er i sorg. Vi har ikke råd til å miste flere nå. Nå vil vi ha en slutt på dette, sier Zahid Bhatti, som selv har barn som vokste opp med den avdøde mannen.

– Han var alltid hyggelig, sier Bhatti om avdøde.

Kommer ikke til å gi seg

Mens Mortensrud sørger, jobber Oslo politidistrikt på spreng med å løse drapssaken.

Politiinspektør Grete Lien Metlid oppfordrer den eller de som står bak til å melde seg.

– Vi kommer ikke til å gi oss. Vi kjører inn alt vi har av ressurser, sier hun.

Hvem skytteren er, vet fortsatt ikke politiet. Imidlertid er TV 2 kjent med at det både går rykter og spekulasjoner i flere miljøer. Noen er redde, andre er svært sinte og opprørte.

I kjølvannet av en hendelse som dette, er politiet bekymret for hevnaksjoner.

– Nå gjelder det å løse sakene for å unngå eskalering og hevnreaksjoner. Det er vi veldig opptatt av, sier Metlid.

– Er dere redde for nye voldsepisoder?

– Vi vet at det blir reaksjoner, og det forstår vi. Derfor er vi ute og snakker med folk som opplever dette som en veldig tøff og vanskelig situasjon. Vi ønsker at folk skal bidra med informasjon og opplysninger inn til politiet, og vi jobber for å unngå unødvendige reaksjoner, sier politiinspektøren.

Forstår engstelsen

Metlid understreker at det er politiets jobb å etterforske og straffeforfølge.

– Vi ønsker å pågripe så raskt som mulig, sier hun.

Hvor fort det kan skje, vet hun ikke. Imidlertid sitter politiet, ifølge Metlid, på flere opplysninger som de nå jobber med å undersøke nærmere.

– Vi merker et stort engasjement der ute. Politiet har gjennomført flere rundspørringer og et titalls avhør, og vi opplever at vi får informasjon når vi snakker med folk.

ÅSTED: Politiet fikk melding om skytingen på Lofsrud skole klokken 22.22 torsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tross flere alvorlige skytesaker i Oslo de siste månedene, understreker Metlid at Oslo fortsatt er en trygg by.

– Det er forståelig at man kan bli engstelig, særlig når hendelser som dette skjer ute der vanlige folk oppholder seg. Det vi må kunne si, er at det i de fleste saker er en relasjon eller en historikk mellom gjerningsperson og fornærmet. Samtidig opplever vi i noen saker at ofrene er mer tilfeldige, og det er muligens det vi ser i den siste saken, forklarer Metlid.

Press på mannskapene

Flere alvorlige voldssaker i Oslo de siste månedene gjør at politiet, og særlig avdelingene som etterforsker den mest alvorlige kriminaliteten, merker arbeidspresset.

I tillegg har Oslo politidistrikt fått jobben med å etterforske den nylig gjenåpnede Baneheia-saken med nye øyne.

– Vi kjenner det nå, men samtidig er vi et stort politidistrikt. Vi kan benytte ressurser fra andre avdelinger, for dette dreier seg ikke om bare én enhet, men om et helt politidistrikt som prioriterer denne typen saker.

– Imidlertid har vi nøkkelpersoner som vi er avhengige av og som er sentrale i sakene. De kjenner det på kroppen at vi har hatt noen veldig krevende uker, sier Metlid.