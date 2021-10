Kilder til TV 2: Disse ligger an til å bli Støres første statsråder

Torsdag eller fredag i neste uke skal Jonas Gahr Støres regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet utnevnes, men allerede nå er regjeringskabalen så godt som klar.

TV 2 har snakket med en rekke kilder i begge partier, og kan nå presentere de første navnene i den nye regjeringen, slik det i øyeblikket ligger an.

Arnstad ikke i regjering

Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Arnstad (59) fra Skatval skal ikke i regjering, men isteden fortsette som partiets parlamentariske leder.

GUTTA PÅ TUR: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, her under en tur i skogen rundt Hurdalsjøen hotell denne uken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Denne beslutningen begrunnes med at det nå ikke blir noen flertallsregjering, og at det derfor er viktig for Senterpartiet å ha sin mest erfarne forhandler på Stortinget. I partiet omtales Arnstad nå av flere som «mor Marit», en henvisning til det delte lederskapet mellom henne og partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum velger kommunene

Og apropos Vedum (42), som er stortingsrepresentant fra Hedmark:

Ifølge TV 2s kilder ligger Vedum an til å bli kommunalminister. Etter det TV 2 får opplyst vil Vedum bli den eneste statsråden i dette departementet, og posten som distrikts- og digitaliseringsminister, som Høyres Linda Helleland har i dag, blir lagt ned. Flere kilder TV 2 har snakket med omtaler denne statsrådsjobben som «en tullepost».

En post som absolutt ikke kan kalles en tullepost er finansministeren.

Joker blir finansminister

TV 2s kilder sier Senterpartiet har utpekt stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (47) fra Akershus.

SP-TRIO: Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad ledet regjeringsforhandlingene for Senterpartiet, her fotografert i forhandlingsrommet tirsdag. Foto: Terje Pedersen

Selv om navnet kan overraske noen, er Gjelsvik en erfaren politiker, de siste årene som Sps finanspolitiske talsperson og har vært sentral i regjeringsforhandlingene på Hurdal. Gjelsvik var også i Senterpartiets forhandlingsdelegasjon i 2005 da Jens Stoltenbergs rødgrønne flertallsregjering ble etablert.

Begge Senterpartiets nestledere ligger an til å gå inn i regjeringen, ifølge TV 2s kilder:

Første Sp-forsvarsminister siden krigen

Ola Borten Moe (45) fra Sør-Trøndelag ligger an til å bli forsvarsminister. Det vil være første gang etter andre verdenskrig at Senterpartiet inntar denne posten. Borten Moe har også tidligere vært statsråd, i Jens Stoltenbergs andre regjering som olje- og energiminister.

SKAL I REGJERING: Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe, her under møte i Stortinget lørdag. I bakgrunnen sees Anne Vistvens maleri av kong Haralds edsavleggelse, som henger i Stortinget. Foto: Fredrik Hagen

Anne Beathe Tvinnereim (47) fra Enebakk i Akershus skal ifølge TV 2s kilder inn i regjering. Flere TV 2 har snakket med har pekt på at hun etter alt å dømme blir bistandsminister, men det har ikke lyktes TV 2 å få endelig bekreftet dette. Tvinnereim er i dag fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylke.

SKAL INN: Anne Beathe Tvinnereim, her på vei inn en dør under Senterpartiets landsmøte på Lillehammer i juni. Foto: Torstein Bøe

Geir Pollestad (43) fra Rogaland ligger an til å bli næringsminister, ifølge TV 2s kilder. Pollestad har siden 2013 vært innvalgt på Stortinget, og har tidligere vært statssekretær i Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Imidlertid er det av TV 2s kilder understreket at det inntil nylig har pågått diskusjoner mellom Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om disponeringen av Nærings- og fiskeridepartementet, og TV 2s kilder fremholder at det er en åpning for at det fortsatt kan skje omrokkeringer i dette departementet.