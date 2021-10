Dennis Vareide måtte forlate dansegulvet lørdag kveld

Etter syv uker med intens jobbing, er Dennis Vareide den femte kjendisen som må forlate Skal vi danse 2021.

– Det er selvfølgelig veldig trist, men jeg er stolt av å ha kommet halvveis, sa YouTuber Dennis Vareide (31) da han fikk vite at han måtte forlate konkurransen.

31-åringen endte opp i duell med influenser og artist Royane Harkati, men tapte duellen.

Alt i alt er han stolt av å ha kommet så langt, og skal feire tapet med en champagneflaske. YouTuberen er glad for at han takket «ja» til å delta, da Skal vi danse-deltakelsen også har ført til at han har kommet i mye bedre form, enn det han var i før.

– Nå har jeg en bitte liten sixpack, sier han til TV 2.

Og satser på at den blir enda mer synlig til sommeren neste år.

– Nå skal jeg begynne med PT-timer og trene for sommerkroppen 2022, legger han til.

10 + 10 + 10

Det er første gang i sesongens Skal vi danse at dommerne har gitt full pott, det vil si hele 30 poeng. Og det var flere kjendiser som imponerte lørdag kveld. Simon Nitsche og Helene Spilling blåste dommerne av banen og fikk hele 30 poeng.

– Dette er noe av det fineste jeg har sett, sa Morten Hegseth etter dansen til Simon og Helene.

– Det er veldig få som klarer å danse en historie slik dere gjorde, la Trine Dehli Cleve til.

Dansen til Simon og Helene var en hyllest til besteforeldrene deres som har vært sentrale i karrierevalget, men som ikke lever lenger. Simon som har blitt sportsanker i TV 2 og Helene som i dag jobber som profesjonell danser.

Også Siri Avlesen-Østli ble hyllet for innsatsen sin. Hun fikk også full pott!

– Hva var det jeg så nå, var kommentaren til Hegseth etter dansen var ferdig.

Ble hyllet

Lørdagen var også veldig spesiell for skihopper, Maren Lundby. Det var en tydelig preget idrettsutøver vi så danse på parketten.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at vinterens OL går uten Maren Lundby. Dansen hennes var dedisert OL-avgjørelsen.

27-åringen imponerte dommerne med dansen, og tårene begynte også å trille.

– Jeg elsket det, ropte Hegseth.

Dette er kveldens danser:

Den syvende runden av Skal vi danse innebar altså mye følelser og flere sterke øyeblikk, da temaet for kvelden har vært kjendisenes valg.

Satte standarden for kvelden: – Du startet showet på en fantastisk måte

Roayne og Ole Thomas danset til låten Eyes Like Yours av Shakira. Royane gikk tilbake til hennes marrokanske røtter. Faren er spansk og moren marrokansk, og i dansen ville hun få frem røttene sine som hun er stolt av.

Tårene trillet: – Jeg elsket det!

Maren og Philip danset til låten Smilet i ditt eget speil av Chris Holsten. Torsdag ettermiddag ble det kjent at vinterens OL går uten Maren Lundby. noe som har vært et hardt valg å stå i for idrettsutøveren.

– Dansen er sterkt knyttet til denne saken her, og derfor håper jeg å få frem noe av det jeg føler i den, sa hun til TV 2 tidligere denne uken.

Fikk blandede tilbakemeldinger

Magnus og Ewa har danset til Alive av Daughtry. Magnus Moan sier han har valgt den fordi det er en bra låt med trøkk. Han har tolket teksten til å handle om klima og tilstanden på jorda. Både han og dansepartneren Ewa Trela har barn, og sier de tenker mye på hvordan deres barn skal få det i fremtiden.

De ville gjennom dansen vise at det fremdeles er håp for fremtiden.

Simon og Helene danset til Ein farfar i livet av Odd Nordstoga. Med låten ønsket de å hylle besteforeldrene sine. Begge har besteforeldre som har støttet dem veldig i karrierevalget, men som ikke lever lenger.

Fikk full pott: – Noe av det fineste jeg har sett

Ble til Spiderman: – Du går trinnene mer enn du danser dem

Dennis og Lillian danset til Spiderman Theme av Michael Bublé. Dennis har likt Spiderman fra da han var liten. Spiderman, den «vanlige» fyren som hjalp nabolaget sitt og passet på alt.

Dommerne i begeistring over dansen til Vinni

Vinni og Rikke valgte å danse til Karusell av Hilde Selvikvåg. Vinni mener Karusell beskriver godt hvordan han føler det er å være med på Skal vi Danse. Det er mye følelser som går opp og ned. Han synes generelt at livet er litt som en karusell, man dulter borti folk underveis som spiller en bra.

Rost opp i skyene

Siri og Tarjei danset til I Wanna Be Your Slave av Måneskin. Siri valgte denne Eurovision-låten for å hylle kvinner som jobber i mannsdominerte yrker. Hun ønsket få frem hvor vanskelig det kan være å jobbe i mannsdominerte yrker noe hun selv har vært borti.