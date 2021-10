Nyfødt baby reddet etter ni timer til sjøs

Migrantene hevder fransk politi sto og så på at de dro ut på den farefulle ferden over kanalen.

Videoopptak viser hvordan migrantene risikerer livet for å komme seg over Den engelske kanal i håp om et bedre liv. I oppblåsbare båter, kanoer og småbåter legger de ut på ferden. Ifølge Sky News skjer det ofte i påsyn av fransk politi som ikke griper inn.

Nyfødt jente

Lørdag filmet kanalen en gruppe migranter som ble reddet av RNLI (Royal National Lifeboat Institution) etter en ni timer lang, potensielt livsfarlig tur fra Calais i Frankrike, til Dungeness i Kent, Storbritannia. Blant migrantene befant det seg en nyfødt jente.

Jentas mor var så svak at hun nesten ikke klarte å snakke. Hun fortalte at datteren het Ayyan, og at hun var overlykkelig over å ha kommet seg til England.

Jenta skal være mellom to og seks uker gammel.

Reporteren fra Sky News spør en av migrantene om fransk politi forsøkte å stanse dem:

– Nei. De sa ingenting. De så oss dra, hevdet han.

Sjøreisen er svært risikabel på grunn av stor skipstrafikk, kraftige strømmer og lave temperaturer.

De fleste av migrantene opplyste at de var fra Iran og kurdere fra Irak. Mange av dem var tynnkledd og flere hadde heller ikke sko. Allikevel var det den nyfødte jenta som gjorde sterkest inntrykk.

Brennbart tema

Migrantsituasjonen over kanalen er et potent tema mellom Frankrike og Storbritannia. I juni signerte landene en avtale hvor Storbritannia skulle bidra med 54 millioner britiske pund for at Frankrike skulle øke grensekontrollen. Allikevel øker antallet ulovlige innvandrere som legger ut på ferden.

Frankrikes innenriksminister, Gérald Darmanin, besøkte Calais lørdag, og opplysningene om at fransk politi ikke griper inn når de ser migranter legge ut på reisen over kanalen, er et dystert bakteppe under besøket.

Mange briter er frustrerte over at det virker så lett å krysse grensen over kanalen.

Frankrikes innenriksminister har tidligere bedt EUs grensemyndighet Frontex, som for det meste jobber med grensekontroll i Sør-Europa, om å ikke glemme å passe på kysten i nord i kampen mot ulovlig innvandring.

Han mener man trenger mye bedre overvåkingssystemer, blant annet fra lufta.

Økning siden Brexit

Siden 2018 har det vært en økning i tallet på migranter som forsøker å krysse kanalen.

I fjor ble det ifølge franske myndigheter registrert 9500 krysninger eller forsøk på å krysse. Det er fire ganger så mange som året før. Seks mennesker døde og tre er savnet.