Solbakken uenig i Ødegaard-kritikk: – For meg er han en deilig blanding

Ståle Solbakken tar Martin Ødegaard i forsvar etter kritikk for manglende offensive bidrag mot Tyrkia.

Se Norge - Montenegro mandag fra klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play!

Herrelandslaget er tilbake på norsk jord etter 1-1 mot Tyrkia i Istanbul. Dagen derpå møtte landslagssjef Ståle Solbakken og Bodø/Glimts Patrick Berg pressen.

Selv om resultatet er til å leve med, må kaptein Martin Ødegaard tåle kritikk for manglende kreativitet - blant annet fra Kjetil Rekdal. Solbakken er ikke enig i at Ødegaard gjorde en svak kamp.

– I går kunne han glatt stått med assist på slutten, og han burde få en assist tidligere da han prøvde å slå gjennom «Moi». Han kommer i de riktige situasjonene. Jeg er veldig fornøyd med Martin, som trekker frem et eksempel som illustrer en annen side av 22-åringen.

– Det vil han aldri få kreditt for

– I første omgang mot Nederland har vi ballen 35 prosent, så vil han aldri få ros for å stenge Nederlands venstreside hundre prosent. De hadde ikke et angrep eller en avslutning. Det vil han aldri få kreditt for.

Han mener Ødegaard er en viktig spiller for laget.

– Han har en balansere rolle. Martin kan spille litt vegg med andre slik at folk får hvilt og får igjen pusten. Han er en god leder i gruppa og innad i garderoben.

TV 2s fotballekspert Solveig Guldbrandsen ga Ødegaard en sekser på børsen og skrev følgende om drammenseren:

«Dirigerer og styrer presset til Norge, som er en meget viktig jobb. Er en god signalspiller! Kan i flere ballerobringer utfordre litt lenger før han spiller ballen.»

– En deilig blanding

Solbakken tror Arsenal-spilleren må tåle ekstra mye kjeft på grunn av karrieren hans.

– For Martin kommer dette fra ganske langt tilbake i tid. Man oppfatter ham som en annen spiller enn det han egentlig er. For meg er han en deilig blanding av det å være playmaker og en hardtarbeidende midtbanespiller.

– Jeg er veldig fornøyd med Martin.

Ødegaard er vant med å få skyllebøtter fra media og eksperter, påpeker Solbakken.

– Selv om Norge har verdens dårligste presse, så har han vært ute i hardere farvann. Han har vært i Madrid og den engelske presse, fleiper Solbakken med henvisning til tidligere landslagsassistenten Per Joar Hansens kritikk av norske fotballeksperter.

Må endre midtbanekonstellasjonen

Morten Thorsby mister oppgjøret på Ullevaal etter å ha pådratt seg et gult kort mot Tyrkia. Dermed må Solbakken sette sammen en ny midtbanekonstellasjon.

– Vi har ikke valgt å ta inn noen nye i troppen. Vi har Aursnes og Fossum, Berg og Ødegaard. I tillegg kan Mats Møller Dæhli og Moi spille på midten. Thorstvedt kan spille lengre ned. Det er mange muligheter.

Norge møter Montenegro mandag klokken 20.45.