Mortensrud: Familien tror sønnen var et tilfeldig offer

– De er sønderknust over dette. De har mistet sin 20 år gamle sønn uten at de skjønner at han har gjort noe som skulle tilsi at han kunne bli drept, sier John Christian Elden, som sammen med sin kollega Farid Bouras bistår familien til den avdøde 20-åringen.

Klokken 22.22 torsdag kveld fikk politiet meldinger om en pågående skyteepisode ved Lofsrud skole på Mortensrud.

BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Ifølge vitner ble det løsnet flere skudd og minst ett av disse traff den 20 år gamle mannen som ble fraktet til Ullevål sykehus med svært kritiske skader.

Fredag morgen ble han erklært død.

Ingen fiender

Det var flere personer til stede da skuddene ble løsnet.

– Har avdøde hatt noen fiender?

– Ikke som familien er kjent med. Det er mye som tyder på at han ble et tilfeldig offer i den pågående skyteepisoden, sier advokat Elden.

Han forteller at familien mottok budskapet om at 20-åringen var skadd i skytingen med sjokk.

– Det var veldig vanskelig for familien. De håpet i det lengste at dette skulle gå bra, men så gjorde det ikke det. De er sønderknust, forteller Elden.

Håp om pågripelse

20-åringens familie ønsker at personer som vet noe om denne saken tar kontakt med politiet

– De har et stort håp om at Oslo politidistrikt løser dette. Når ingen er funnet så langt, tyder det på at dette ikke har noe med avdøde gjøre og at han var et tilfeldig offer.

– Hva tenker du om de mange skyteepisodene i Oslo den siste tiden?

– Det hører ikke hjemme i Oslo at folk skyter etter hverandre. Dette må opphøre, særlig når konsekvensen blir at det rammer uskyldige, sier Elden.

Politiet er foreløpig sparsommelige med detaljer om hendelsesforløpet, eller om de deler politiets oppfatning .

Imidlertid kan et sentralt bevis være forspilt for politiets del: Flere overvåkningskameraer som henger like ved åstedet ble knust av en maskert mann i fjor.