Bildebråket i Sandviken: – Viktig at saken kom ut

Lørdag rundet Sandviken av en turbulent uke med en solid seier over Stabæk. Seieren gjør at laget fosser mot seriegull.

Serielederens imponerende prestasjoner, har likevel ikke vært grunnen til at laget har preget nyhetsbildet den seneste uken. Det har derimot bilder av spillerne, som ble tatt ned fra veggen av herrelaget de delte garderobe med.

– Man vil helst at fokuset skal være på sporten. Samtidig synes jeg det var bra at dette kom ut. Så lenge vi har fått positiv respons, synes jeg også det er veldig hyggelig. Det var på sin plass og det er bra at vi har fått så mye oppmerksomhet rundt det, sier Guro Bergsvand.

Sandvikens og landslagets midtstopper sier hun ikke trodde saken ville skape så stor oppmerksomhet.

– Når man ser tilbake på det, er det kanskje en typisk sak som kan bli blåst ut av proporsjoner. Jeg synes det var viktig at det kom ut, sier hun.

Saken har engasjert stort og laget har fått bred støtte.

TILBAKE: Bildene av Sandviken-spillerne er tilbake på garderobeveggen

– Sier den entydige responsen noe om posisjonen til kvinnefotball?

– Jeg tror folk engasjerer seg. Jeg tror også det spiller inn at vi har gjort det så bra. Det har nok gjort at situasjonen som oppstod blir ekstra feil.

At Sandviken har gjort det bra, er det i hvert fall ingen tvil om. Laget er ubeseiret, leder toppserien suverent og spiller cupfinale om tre uker.

Trener Alexander Straus, tillater imidlertid ikke gullsnakk på Stemmemyren riktig ennå.

– Vi har blitt godt drillet av ham, og snakker ikke om gull vi heller. Vi vil likevel bli skuffet hvis vi ikke ender i toppen, sier Guro Bergsvand.

SOLID: Sandviken tok en kontrollert 3-0-seier over Stabæk lørdag og er fortsatt i rute til å sikre seg gullet i Toppserien. Foto: Markus Engås/TV 2.

– Tror du en toppseriepokal vil være et forstyrrende element for herrelaget?

– Det håper jeg ikke. Jeg vet at de er stolte av oss når vi gjør det så bra. Det var nok bare en korttenkt handling fra deres side, smiler Bergsvand.

Hennes lagvenninne, Ingrid Marie Karlsen Spord, forklarer hvordan Sandviken har blitt så gode.

– Det har vært reise klubben har vært gjennom. Det har vært en profesjonalisering. Vi har mange gode spillere som fungerer sammen. Vi er virkelig et lag. Det høster vi fruktene av nå, sier hun.

Spord trives med engasjement rundt klubben.

– Det er et trøkk utenfra nå. Det liker vi. Vi vil at det skal skje ting rundt oss. Folk takler det forskjellig, men når vi ender opp med å levere slik vi gjør i dag, er det utrolig bra, sier hun etter lørdagens kamp mot Stabæk.

I den dominerte serielederen spillet, uten at klarte å skape mange store målsjanser mot bunnlaget. Etter scoringer av Vilde Hasund, Marit Bratberg Lund og Kennya Cordner, vant Sandviken til slutt 3-0.

Etter seiere kunne Sandviken juble i sin garderobe, med bilder av seg selv tilbake på veggen.

– Det er solid av oss. Det er å slå Stabæk på en dag som ikke er fult så god, sier Spord, som går litt lengre enn de fleste andre i Sandviken i å uttale seg om gullhåpet.

– Det ligger an til det, men jobben må gjøres. Men «Gullet ska hem» sier hun.