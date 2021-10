Hele Libanon har mistet strømmen

Ifølge flere medier, har to av Libanons hovedkraftstasjoner gått tomme for drivstoff.

Ifølge kilder i myndighetene skal landets to største kraftverk, al Zahrani and Deir Amma, ha problemer. De to kraftverkene drives av diesel, skriver avisen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, kan strømbruddet kunne vare i flere dager.

Strømbruddet kommer samtidig som landet opplever stor drivstoffmangel. Krisen har gjort at mange bedrifter har gått konkurs, og etterlatt mange avhengige av det svarte markedet, skriver Sky News.

Ifølge avisen, skal krisen skyldes en kombinasjon av offentlig korrupsjon og dårlig styresett. I forrige måned ble det kjent at landet forhandlet med krigsherjede Syria om tilførsel av gass og overføring av elektrisitet fra Jordan.

FN anslår at 78 prosent av landets befolkning lever i fattigdom, med stigende arbeidsledighet og en valuta som har sunket kraftig i verdi.

Libanon er et land i Midtøsten som grenser til Syria og Israel. Landet har om lag 6,9 millioner innbyggere.