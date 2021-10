Regjeringen strammer inn i oljepengebruken: – Høy fart i norsk økonomi

Regjeringen kutter i oljepengebruken og foreslår å bruke 84,4 milliarder kroner mindre neste år. Bakteppet er at det går bedre med norsk økonomi enn ventet.

– Mye går bra i norsk økonomi. Det betyr at vi kan ta ned oljepengebruken, noe vi gjør i 2022. Det er godt å kunne overlevere en økonomi i bedre stand enn den vi overtok, sa finansministeren til pressen som hadde samlet seg utenfor Sanners hjem i Bærum tirsdag morgen.

Bruken av oljepenger i 2022 er anslått til 322,4 mrd. kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Det tilsvarer 2,6 prosent av oljefondet ved inngangen til året, ned fra 3,6 prosent i år. Dermed er oljepengebruken innenfor den såkalte handlingsregelen på tre prosent.

– Strammere enn ventet

– Den avtroppende regjeringen legger opp til å bruke 84 milliarder kroner mindre av oljefondet. Årsaken er at veksten i 2022 ikke vil bli påvirket av koronapandemien, så dette var en ventet innstramming. Samtidig var det litt strammere enn vi hadde regnet med, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum. Foto: Danske Bank

Han synes det er bra at det strammes inn, men understreker at det er en balansegang.

– Vi skal stramme inn på grunn av pandemien, og dette virker brukbart tilpasset. Så får vi se hva som er realiteten når de fulle tallene kommer klokken 10, sier Jullum.

– Ikke et stramt budsjett

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea er ikke imponert over regjeringens innstramminger i budsjettet og viser til at oljepengebruken er høyere enn før koronakrisen.

Sammenligner man med 2019, året før koronakrisen, er oljepengebruken fortsatt vesentlig høyere enn den har vært tidligere.

– Det er lett å komme til den konklusjon at dette er stramt, fordi de bruker vesentlig mindre enn i 2021. Men du kan snu på det og si at vi kommer ut av krisen med et budsjettunderskudd som er 75 milliarder høyere enn før krisen, sier Olsen.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

Han frykter at en ny regjering vil øke oljepengebruken ytterligere.

– Siste ord er ikke sagt om hvor stor oljepengebruken blir, men min magefølelse går i retning av at man vil plusse på, sier Olsen.

Raskt fall i arbeidsledighet

Det har vært tøffe prioriteringer i arbeidet med dette budsjettet og handlingsrommet i budsjettet framover kommer til å bli mindre enn det har vært, ifølge Sanner.

Finansminister Jan Tore Sanner snakker med pressen utenfor sitt eget hjem før statsbudsjettet legges frem. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Den registrerte arbeidsledigheten går raskt ned og er nesten tilbake på nivået fra før pandemien. Nedgangen går hurtigere enn det vi så for oss i revidert nasjonalbudsjett i mai. Samtidig vil det også i 2022 være noen ettervirkninger av pandemien. Den registrerte ledigheten anslås å gå ned fra 3,2 prosent i 2021 til 2,4 prosent i 2022, heter det i pressemeldingen fra Finansdepartementet.

For å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive, legger Finansdepartementet fram noen nøkkeltall klokken 08. Resten av statsbudsjettet blir presentert klokken 10.

Nøkkeltall i statsbudsjettet * Foreslått oljepengebruk i 2022 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 322,4 milliarder kroner (406,8). 84,4 milliarder kroner mindre enn i år. * Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,6 prosent (3,6) * Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): -2,6 prosent (0,6): Negativ virkning. * Sysselsetting, personer: Ventet opp 1,4 prosent i 2022 (0,8) * Ventet ledighetstall i 2022: 2,4 prosent av arbeidsstyrken (3,2) * Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Produksjonen av mengden varer og tjenester er ventet å øke med 3,8 prosent i 2022. (3,9) Kilde: NTB

Etterfølger ekspansive budsjetter

Det understrekes at selv om budsjettopplegget for 2022 isolert sett virker noe innstrammende, så trekker de svært ekspansive budsjettene i 2020 og 2021 fortsatt opp aktiviteten i norsk økonomi i 2022.

– Dessuten virker avvikling av aktivitetsbegrensende smitteverntiltak i seg selv veldig ekspansivt på økonomien. I tillegg gir den økte sparingen i husholdningene gjennom krisen nå utslag i høy etterspørsel etter varer og tjenester.

Nye anslag, som regjeringen legger til grunn i statsbudsjettet, viser at samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP-Fastlands-Norge) er ventet å øke med 3,8 prosent neste år, mot en ventet økning på 3,9 prosent i år.

– Flere næringer opplever problemer med flaskehalser blant annet fordi det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft, skriver Finansdepartementet.

I 2020 hadde BNP-Fastlands-Norge en anslått nedgang på 2,5 prosentpoeng. Fastlandsøkonomien beskriver norsk økonomi utenom olje- og gassvirksomheten.