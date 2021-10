Brytekarrieren er over for tårevåt Berge

Berge gikk ned på kne i Jordal Amfi. Hans eneste håp etter tapet var at Temirov kom seg til finalen, men det gjorde han ikke.

Dermed er karrieren til Berge over. Han legger opp med bronse fra OL og VM som høydepunkt.

– Jeg er vant til det, er jeg ikke det da? Det var sånn i OL også og da gikk det heldigvis bra. Men vi får bare vente og se. Men jeg har gitt alt, jeg kunne ikke gjort noe annerledes, sier Berge med tårer i øynene til TV 2.

– Selvfølgelig skulle jeg ønske jeg hadde tatt poeng i de situasjonene som jeg hadde muligheter til, men vi må være såpass ærlig å si at det er der vi står, og jeg har virkelig gjort alt jeg kan, legger Berge til.

– Men nå kan det altså være slutt?

– Ja, og det er derfor det blir litt spesielt for meg, sier en tydelig preget Berge.

– Hvilke tanker rører seg nå?

– Dette har vært livet mitt i 20 år. Skal jeg ikke gjøre dette her igjen... det er hardt. Men samtidig så er det så deilig å kunne gjøre det på hjemmebane, det er så deilig å kunne gjøre det med den troppen vi er. Hadde jeg gitt meg for fem år siden, så hadde det ikke vært i nærheten av de sultne ulvene som står der og tar over. Nå er norsk bryting ivaretatt. Vi har et fantastisk forbund som jobber for oss. Et trenerapparat som blør for oss og utøvere som har lyst til å nå toppen. Heldigvis skal jeg få være med på det videre, bare i en litt annen form.

Berge forteller at han har gitt alt i forkant av sin siste sesong i karrieren.

– Det er ikke like lett å være ute å reise så mye lenger med to barn og savn hjem. Men det er det å kunne gjøre det verdt det å være ute, det er en siste gang og da må man gjøre det skikkelig. Jeg har gjort det skikkelig og hadde ikke giddet å stille opp her i dag om jeg ikke hadde gjort forberedelsene riktig. Som sagt, jeg har gjort alt. Det så litt skummelt ut her en periode der jeg slet veldig med luftveiene. Hadde VM vært for tre uker siden, hadde jeg i hvert fall ikke vunnet første kampen. Så jeg har fått skvist ut alt av den sitronen, sier Berge og legger til:

– Takk for meg, det har vært en ære å få drive med dette i 20 år.

Oskar Marvik tok en sterk seier i sin rekvalifisering og er klar for bronsefinale i 130-kilosklassen.

Bronsefinalen går senere lørdag. I rekvalifiseringen tok Marvik en sterk 3-0-seier i det han beskrev som en taktisk kamp mot David Ovasapyan.

– Oppvarmingen til bronsen, sa en selvsikker Marvik til NRK.

I bronsefinalen venter chileneren Yasmani Acosta Fernandez.

Morten Thoresen er klar for kvartfinale etter to seire i 67-kilosklassen. Først slo han mexicanske Diego Alberto Martines De Leija, før han hamlet opp med Marlen Asikejev fra Kirgisistan i åttedelsfinalen.