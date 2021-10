Svein Østvik bekrefter kjæreste

GOD KVELD NORGE (TV 2): TV-profilen forteller at han ikke er singel lenger.

Svein Østvik (60), også kjent som «Charter-Svein», bekrefter til God kveld Norge at han har fått seg kjæreste.

– Jeg er verdens heldigste menneske, skriver han i en melding sammen med et hjerte.

Forelsket

Hans utkårede heter Johanna Stolfer og han ble først oppmerksom på henne da han leste hennes skriverier.

– Da jeg endelig traff henne, var det ingen vei tilbake, sier en nyforelsket Østvik.

60-åringen delte gladnyheten først på sin Facebook-profil hvor han også har fått flere gratulasjoner fra venner og kjente.

Østvik har tre barn fra tidligere forhold: Noah (23), Liam (21) og Ylva (18).



Stolfer er svensk og forteller til God kveld Norge at de ble introdusert gjennom en venninne av henne. Hun visste ikke hvem Østvik var fra før, men er utrolig glad for at de møtte hverandre.

– Det føles 100 prosent rett. Det er et dypt magisk sjelsmøte, sier Stolfer om forholdet deres.



Slik gikk det da Gunilla og Svein var på date:

Ytringer fikk kritikk

TV-profilen er for tiden aktuell med spørreprogrammet «Alle mot Alle» på Discovery der han er på lag sammen med komiker Sofie Frøysaa.

Østvik har vært med på flere TV-program som blant annet «Farmen», «Torpet» og «Charterfeber» som han er aller best kjent fra.

Den siste tiden har Østvik også dukket opp i flere aviser og hos «Debatten» på NRK etter å ha brent munnbind foran Stortinget. 60-åringen mente at koronarestriksjonene hadde gått for langt og ville ikke bruke munnbind eller ta vaksine.

– Vi har et immunforsvar som tåler det meste. Nå sykeliggjør vi jo hele verden, sa Østvik da.

Østvik fikk i etterkant kritikk for sine ytringer og for at han som en kjent TV-profil brant munnbind i offentligheten.