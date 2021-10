Utestengelsen av Martinsen er feil

Den siste uka har debatten om tøffe taklinger blusset opp igjen. I sentrum står Lillehammer-profil Andreas Martinsen, som har vært involvert i tre situasjoner den siste tiden.

Torsdag denne uka måtte Oilers-stjernen Dan Kissel forlate kampen etter å ha blitt sendt i vantet av Martinsen, noe som endte med tre kampers karantene og en heftig diskusjon rundt både taklingen og sistnevntes spillestil.

Det er selvfølgelig slik at den som takler har det aller meste av ansvaret og dette ansvaret har økt hver gang reglene har blitt justert. Det betyr at den som utfører taklingen hele tiden må vurdere om taklingen skal settes inn og med hvilken kraft. Samtidig er det ikke sånn at puckfører er fritatt for alt ansvar, noe landslagskaptein Jonas Holøs også påpeker i den pågående debatten på Twitter

Dette sier regelboka : ii. If the skater being bodychecked turns his back towards an opponent and puts himself in a vulnerable position immediately before a body- check to create a checking from behind situation, no penalty for checking from behind will be assessed — Jonas Holøs (@jHolos) October 8, 2021

– Vær forberedt på smellen

Som spiller må man orientere seg og passe på at man ikke setter seg i sårbare situasjoner oftere enn høyst nødvendig. I ishockey vil alltid motstanderen være ute etter å ta fra deg pucken. I en kontaktsport som ishockey skal det ikke være overraskende at man blir taklet, dersom man har puckkontroll eller er nærmest pucken.

Man må man være klar over hvem man spiller mot og hvordan de spiller. Som en av Fjordkraft-ligaens beste spillere sier Patrick Thoresen at dette er noe han selv vurderer når han går ut på isen, og at han tilpasser spillet sitt etter hvem motstanderen er:

– Når han (Andreas Martinsen, jou anm) er på isen, skal man være litt mer våken. Det er en forskjell på om han kommer mot deg og om Martin Gran (Lillehammer-spiller, jou anm) kommer mot deg. Det er 30 eller 40 kilo forskjell. Du må orientere deg og være våken på om du setter deg i en sårbar situasjon. Jeg håper han fortsetter å spille som han har spilt. Han har vært bedre enn han har vært på mange år, og hans spill er en stor årsak til at de ligger helt i toppen. Han har vært deres beste spiller, sier Thoresen.

Det burde ikke være noen stor overraskelse for spillere i Fjordkraft-ligaen at for eksempel Andreas Martinsen, Martin Rønnild eller Tommy Kristiansen fullfører duellen når muligheten byr seg. Samtidig ser man at puckførere i mindre og mindre grad virker forberedt på taklingene. Det fører til at de gjentatte ganger ender opp med å sette seg selv i farlige situasjoner.

UENIG: TV 2s ishockeyekspert mener avgjørelsen om å utestenge Andreas Martinsen er feil. Foto: Espen Solli

Fra vi var små ble det prentet inn at vi «ikke skulle gå rundt og se etter fiskene under isen». Som puckfører må man være orientert og posisjonere kroppen så godt som mulig når man vet at smellen kommer, ikke se etter pucken eller forsøke å vri seg unna.

Ser man på situasjonen som fører til Martinsen sin suspensjon mener jeg at Kissel må vite at han blir jaget av motstander ut mot vantet. At han velger å vende hjemover i siste sekund i et forsøk på å unngå taklingen, setter han i en sårbar situasjon.

Hadde han vendt oppover mot blålinja hadde kroppen vært bedre posisjonert for å ta imot taklingen. Martinsen har selvfølgelig hovedansvaret som taklende spiller, men jeg mener også at puckfører Kissel bidrar til at situasjonen blir farligere enn den hadde behøvd å være.

Kompenserer

Etter de nye reglene er jeg uenig i at Martinsen blir utestengt. Den er maksimalt 5 + game misconduct for boarding. Jeg holder også med landslagskaptein Jonas Holøs i at her blir det gjort en svak jobb av DISU. Den største kilden til frustrasjon for spillere og supportere er at linja dommerne og DISU legger seg på er så ujevn.

Dommerne på isen vurderer det til at det ikke er utvisning, mens DISU kommer til at det er 3 kampers karantene. Det kan nesten virke som DISU ønsker å straffe Martinsen for tidligere situasjoner som ikke har gitt konsekvenser.

Hvis man ser på situasjonen i kampen mot Ringerike hvor Martinsen takler en spiller som står med ryggen til som tredjemann, er dette en mye styggere handling mot en spiller som ikke har mulighet til å forsvare seg. Denne sammenlignes med Samuel Solem sin takling mot Vålerenga-spiller Tommi Taimi og burde derfor gitt Martinsen karantene.

Det skjedde ikke. Derfor fremstår DISUs avgjørelse soleklart som en kompensasjon.

Det viktigste nå er at dommerne, DISU og Player Safety legger seg på en enhetlig linje som spillerne kan forholde seg til, slik at man får forutsigbarhet og klarhet i hva som forventes av både puckfører og taklende motspiller.