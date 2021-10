Anine Stang har blitt tobarnsmor

Popsanger Anine Stang og samboer Petter Tangmyr har fått sitt andre barn sammen.

Den gode nyheten deler de på Instagram.

– Måtte bare stenge verden ute og gå inn i fødebobla, så satte alt i gang til slutt! 22.50 kom lillesøster til verden, skriver Stang.

Hun beskriver fødselen som en «helt naturlig drømmefødsel».

– Stolt av meg selv og Petter.

– Det har gått så fort

I juni avslørte Stang at hun var gravid med et innlegg på Instagram hvor det sto: «Something is cooking...»

Sammen med teksten la hun ved bilder sammen med sin datter og samboer og en ipad foran magen sin med en bolle i ovnen.

På bildet er hun allerede seks måneder på vei.

– Det var en hyggelig overraskelse. Det har gått så fort at jeg nesten har glemt at jeg er gravid, sa Stang til God kveld Norge da.

Møttes under TV-innspilling

Stang og Tangmyr, som jobber som regissør, traff hverandre i 2011 under en innspilling av «4-stjerners middag». I 2019 ble de foreldre for første gang til en liten datter.

Årene de har vært sammen har de bodd blant annet i Stockholm og Los Angeles. Ikke før i 2018 valgte de å flytte tilbake til Nesoddtangen i Norge hvor de kjøpte et hus.

I tillegg til musikkarrieren sin har 36-åringen også dukket opp i flere TV-program som blant annet «Det Store Korslaget», «Melodi Grand Prix» og «All Together Now».