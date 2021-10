Texas' abortlov trer i kraft igjen

Det skjer dagen etter at enkelte klinikker i delstaten igjen begynte å ta imot pasienter for første gang siden tidlig i september. Det var imidlertid ikke alle som åpnet dørene igjen, i frykt for at avgjørelsen fort kunne blitt omgjort.

Loven forbyr i praksis aborter etter uke seks, et tidspunkt der mange ikke vet at man er gravid. Det gjøres ikke unntak om graviditeten skyldes voldtekt eller incest.

Leder for den frivillige organisasjonen Center for Reproductive Rights Nancy Northup uttrykker sterk motstand mot gjeninnføringen, og ba høyesterett om å «tre inn og stoppe denne galskapen».

– Pasienter blir kastet tilbake i en tilstand av kaos og frykt, sa hun.

Loven ble suspendert onsdag av en føderal domstol, men ankedomstolen godkjente raskt delstatens forespørsel om å tilsidesette kjennelsen i påvente av videre behandling.

David Trujillo holds a sign a bus drives by on the street in front of a building housing an abortion provider in Dallas, Thursday, Oct. 7, 2021. A federal judge has ordered Texas to suspend a new law that has banned most abortions in the state since September. The order Wednesday by U.S. District Judge Robert Pitman freezes for now the strict abortion law known as Senate Bill 8. (AP Photo/LM Otero) Foto: Lm Otero / AP / NTB

Abortloven skiller seg fra andre delstaters forsøk på å skjerpe inn abortlovgivningen ved at den overlater til privatpersoner å gå til sivile søksmål mot alle som enten bidrar og tilrettelegger til, eller får utført, abort.

I praksis betyr det at både legen som gjennomfører inngrepet og drosjesjåføren som kjører pasienten til klinikken, kan bli saksøkt.