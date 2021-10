Amerikansk delegasjon møter Taliban

USA og Taliban skal denne helgen møtes til samtaler for første gang siden amerikanerne og Nato trakk seg ut av Afghanistan i august.

En amerikansk delegasjon skal møte Taliban-representanter lørdag og søndag i Qatars hovedstad Doha, dette sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet til AFP.

– Vi vil presse Taliban til å respektere rettighetene til alle afghanere, inkludert kvinner og jenter, og til å danne en inkluderende regjering med bred støtte, sier talspersonen.

Videre heter det at USA også vil be Taliban åpne opp for nødhjelp «mens Afghanistan står overfor mulig dramatisk økonomisk nedgang og en mulig humanitær krise».

Stiller krav til Taliban

Delegasjonen ønsker også snakke om evakuering av statsborgere og allierte som er blitt igjen i Afghanistan, blant dem sivilingeniøren Mark Frerichs som i januar 2020 ble kidnappet.

Utenriksdepartementet understreker at møtet ikke betyr at USA anerkjenner Taliban som landets ledere.

– Vi er fortsatt tydelige på at legitimitet må gis på bakgrunn av Talibans handlinger, heter det.

Nøyaktig hvem som skal representere de to partene er ennå uklart. General Frank McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, var blant dem som møtte Taliban i forbindelse med evakueringen.

Evakuerte over hundre tusen

I august i år trakk vestlige styrker seg ut av Afghanistan med USA i spissen. Det vestligstøttede afghanske regimet kollapset, og Taliban gjenerobret makten i landet, 20 år etter USAs invasjon.

Maktskiftet førte til evakueringen av over 124 000 sivile, blant dem amerikanere og afghanere. Likevel ble flere tusen USA-allierte afghanere etterlatt.