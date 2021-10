Trekker seg fra hoppkomiteen i protest

Torsdag kveld sendte han beskjed til skikretsen og kollegene i Hoppkomiteen. Den tidligere storhopperen og profilerte idrettslederen orker rett og slett ikke mer.

– Det er med tungt hjerte jeg har bestemt meg for å trekke meg som medlem av Hoppkomiteen og stiller dermed min plass til disposisjon, skriver Bergerud i en mail til TV 2.

Han begrunner avgjørelsen med måten Bråthen er behandlet på de siste ukene.

Kritisk til Skiforbundet

Den 27. september trodde Bergerud at konflikten med Bråthen skulle bli løst. Da hoppkomiteen gikk i møte med Skistyret hadde de blitt enige om at Bråthen skulle fortsette i jobben i en ny korttidskontrakt. Og han hadde akseptert at Ståle Willumstad skulle overta hans administrative oppgaver.

Dette ble avvist av Skistyret. I stedet tilbød de Bråthen en annen jobb. Da Bråthen ikke ønsket å forhandle mer rundt denne muligheten, svarte skiforbundet med å kalle han inn til et drøftelsesmøte for en mulig oppsigelse.

Slik opplevde Bergerud møtene med ledelsen i Skiforbundet.

– Skistyret valgte å kreve at det kommer en ekstern inn istedenfor å velge en intern løsning til lederansvaret for Hopp, noe som ytterligere vil drenere en dårlig økonomi i Hopp. I tillegg krevde de at Skistyret skulle godkjenne ansettelsen. Dette kravet har nå stoppet prosessen for å komme til en løsning, skriver Bergerud og fortsetter.

– I overnevnte forhold opplever jeg at Hoppkomiteen blir overkjørt av Skiforbundet og Skistyret. Jeg kan ikke lenger akseptere å være en del av Hoppkomiteen som blir overkjørt på denne måten. Jeg tar avstand fra hvordan Skiforbundet og Skistyret behandler tillitsvalgte i egen organisasjon.

Avviser samarbeid

På papiret er nemlig hoppkomiteen øverste ansvarlig for ansettelser i hopp, sammen med generalsekretæren i Skiforbundet. Men i Bråthen-saken har styret ved president Erik Røste i realiteten tatt over styringen.

I et intervju med TV 2 i forrige uke svarte skipresident Erik Røste på spørsmål rundt dette.

– Er hoppkomiteen i realiteten satt under administrasjon?

– Dette er en komplisert sak. Men siden Bråthen nå har saksøkt Norges Skiforbund ved Skistyret, så er det naturlig at vi nå behandler denne saken. Men vi gjør det i samarbeid med hoppkomiteen, sier Røste til TV 2.

Bergerud oppfatter dette helt annerledes enn Røste.

– Hoppkomiteen ble bedt om å gå ut av møterommet når Skistyret skulle behandle Hoppkomiteens forslag. Vi fikk presentert løsningen med det nye kravet når vi kom inn i møtet igjen. Vi argumenterte fortsatt for vår løsning, men Skistyret valgte sin løsning, skriver Bergerud.

– Vekket tillit

Bergerud, som i dag leder arbeidet med Skiflygings-VM i Vikersund, merker at konflikten begynner å tære på sin egen organisasjon.

– Hvordan vil du beskrive tilliten mellom grasrota i hopp-Norge og Hoppkomiteen per i dag?

– Jeg tror den er redusert grunnet at Hoppkomiteen ikke har fått gjennomslag for fortsettelse av kontrakten med CBB i starten av prosessen, og det omforente løsningsforslaget som ble lagt frem i slutten av september, skriver Bergerud.

Dessuten opplever han at tilliten til ledelsen i Skiforbundet også er svekket.

– I de fleste miljøer er tilliten lav. Det er bare å se på all støtte Clas Brede Bråthen har fått i saken.