Slik kommer Norge til VM - Drillo er mest optimistisk

1-1 borte mot Tyrkia gir faktisk status quo i Norges mulighet til å direkte-kvalifisere seg til fotball-VM. Med seier mot Montenegro og Latvia i de to neste kampene, vil det være duket for en ren gruppefinale borte mot Nederland i siste kvalik-kamp.

– Hadde vi vunnet denne kampen, ville vi likevel måtte slått Nederland i Nederland. Vi hadde ikke klart oss med uavgjort der heller. Så det er ikke så stor forskjell, sier Drillo.

Playoff-sjansen minsker

Minuset med uavgjort er at det gjør sjansene for en playoff mindre. Norges forspilte sjanser kan ende opp med å bli skjebnesvangre med tanke på den viktige andreplassen, som gir muligheter til å kvalifisere seg.

– Det kan det absolutt være, i alle fall på en playoff eller ikke playoff. Å reise til Nederland og vinne den kampen blir ekstremt tøft, det skjønner alle, selv om vi har både Braut Haaland og Sørloth tilbake på laget. Men dette norske landslaget tar igjen et steg i riktig retning. Ståle Solbakken er virkelig i ferd med å sette sitt preg på dette laget. Det gleder veldig, sier Jesper Mathisen.

Om Tyrkia vinner sine resterende kamper og Norge taper i Nederland, er det Tyrkia som vil ta andreplassen.

– Da går vi ut fra at Norge slår Montenegro og Latvia i de to neste, og det er slett ikke sikkert. Men Tyrkia skal til Latvia borte og har Montenegro borte i siste. Om Montenegro slår Norge mandag, noe vi håper de ikke gjør, melder de også seg på i kampen om en VM-billett, påpeker Morten Langli.

Drillo innkasserer andreplassen

For landslagssjef Ståle Solbakken er forutsetningen ganske klar.

– Vi må vinne de to neste, og hvis Tyrkia vinner de to neste må vi sannsynligvis ha poeng i Nederland for å bli nummer to, sannsynligvis. Nå har de Latvia og Montenegro borte, det er ikke gitt at de vinner de, påpeker han.

Den aller mest optimistiske på landslagsguttas vegne er en tidligere landslagssjef. Drillo har stor tro på at det blir minst en andreplass på Solbakkens menn.

– Jeg føler meg trygg på den andreplassen. Den innkasserer jeg nå, slår han fast.

Dersom Solbakkens menn kniper den, venter en vanskelig playoff med semifinale og finale mot tøff motstand.